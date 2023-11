A cura della Redazione

Una serie di impegni sta caratterizzando questo inizio di stagione sportiva del Centro Basket Torre Annunziata coinvolgendo tutte le formazioni.

L' under 15 si prepara all'inizio del campionato disputando una serie di partite per testare il grado di preparazione. Dopo Ercolano, Antonio Esposito e compagni affronteranno lo Scafati Basket venerdì sera al Palamangano. Gli Esordienti sabato pomeriggio saranno di scena in un triangolare con Tresana Basket e Roccarainola, gli Aquilotti domenica mattina al Palagalvani sfideranno i pari età del Basket Angri, mentre per i Pulcini, dopo la gara contro Torre del Greco, ci sarà un turno di riposo.

Menzione particolare per il gruppo Scoiattoli, impegnato sabato scorso in quel di Monte di Procida in una manifestazione che ha visto i giovani lupacchiotti divertirsi nel palazzetto dello sport "Pippo Coppola" affrontando i padroni di casa del Monte di Procida, Cuma e Flegrea Basket.

Prossimo impegno domenica mattina contro i condors del Basket Angri.

Infine, è quasi tutto pronto per il gemellaggio dell'8 dicembre, con il CBTA in viaggio nel Frusinate il giorno dell'Immacolata che si preannuncia entusiasmante.