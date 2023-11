A cura della Redazione

Michele Baldassi bronzo ai Campionati Europei di Boxe under 22, svoltisi a Buvda in Montenegro.

L'atleta cresciuto nella Boxe Vesuviana di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, ed ora in forze alle Fiamme Azzurre (il gruppo sportivo della Polizia Penitenziaria) è stato sconfitto in semifinale dall'armeno Aslykian.

Una medaglia, anche se la meno prestiogiosa, che comunqe arricchisce il palmarès del giovane pugile oplontino, recente campione italiano.