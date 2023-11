A cura della Redazione

Settimana all’insegna della vittoria per il Basketorre, 3 su 3 tra impegni infrasettimanali e del weekend.

Le partite Under 19 e Under 17

L’attività settimanale è aperta dai ragazzi dell’under 19, scesi in campo martedì 14 novembre in casa per l'esordio nel Campionato Silver contro Vesuvio Blu. Molti dei biancocelesti impegnati nel torneo Divisione Regionale 2 compongono la squadra Under 19, per questo sugli spalti si respira aria di fiducia. Fin dai primi minuti, i torresi sembrano controllare la partita, incrementando il vantaggio ad ogni azione. Il match prende una svolta chiara e il Basketorre controlla la gara fino alla sirena finale, vincendo di 18 punti: 63-45. Prossima partita a Capri per i ragazzi dell’under 19 il 20 novembre. Viste le prestazioni dell’esordio, ci sono le carte in regola per proseguire il cammino con ulteriori vittorie.

Ad inaugurare gli impegni del weekend è il secondo appuntamento stagionale dei ragazzi dell’under 17, che sabato 18 novembre sono approdati ad Ischia. Dopo un inizio in svantaggio, i torresi sono riusciti a recuperare arrivando all’intervallo con 20 punti di vantaggio. Differenza numerica che, senza subire parziali sfavorevoli, è rimasta appannaggio della sponda torrese per tutta la partita. Le buone prestazioni di Olmo, Graziano e Tarantino hanno determinato una convincente prova di squadra.

La prima squadra vince ancora. Espugnata Capaccio Paestum

L’evento di chiusura della settimana è la settima partita dalla prima squadra, che domenica 19 novembre ha affrontato Capaccio Paestum Basket in trasferta nel Campionato Divisione Regionale 2.

Sette giorni prima i torresi hanno riassaporato la vittoria contro Sammaritana Basket. Ora i ragazzi vogliono riconfermarsi e spingere sempre più nel passato la sconfitta di Avellino.

Superati i primi minuti, usati per inquadrare i ritmi della partita, i torresi si mettono in gioco e dopo alcuni possessi favorevoli, frutto di prese di coraggio in attacco e penetrazioni continue al ferro, acquisiscono il primo vantaggio della serata. Sul finire del quarto il Basketorre macina possessi ad esito positivo, segno di una buona efficienza in attacco e attenzione in difesa, estendendo il vantaggio. Alla sirena del primo quarto la partita è sul 13-20, con i torresi sopra di 7 punti. Fino a quel momento il match mostra un buon livello agonistico e sembra essere alla portata degli oplontini.

Le prime azioni del secondo quarto ricordano le precedenti di inizio partita, con i torresi che non si allontanano né subiscono un parziale negativo. Nell'evolversi del quarto si assiste ad uno spettacolare scambio di triple tra le due squadre, che però penalizza il Basketorre ritrovatosi di nuovo in situazione di parità. Alimentata da triple dall’angolo, Capaccio sorpassa gli oplontini e riesce ad arrivare all’intervallo in vantaggio 43-39. Nei minuti finali del secondo quarto i padroni di casa hanno sfruttato un momento positivo. Il vantaggio avversario non è eccessivo, se gli oplontini giocano il basket del primo quarto potrebbero pensare di vincere.

Sulla scia di questi pensieri incomincia il decisivo secondo tempo del match.

Nei primi minuti della ripresa il Basketorre guadagna fiducia, trova canestri e rientra partita riportandosi in vantaggio e allungandolo poi a più 6. Capaccio non si fa però trovare impreparata o spaventata, risponde ai tentativi di fuga dei torresi e riesce a recuperare riportandosi in vantaggio. Ma Basketorre non ci sta, mantiene i nervi saldi e supera nuovamente gli avversari chiudendo il terzo sul 51-58.

Ultima frazione: non c’è più spazio per gli errori e non si risparmia niente, i tifosi sono ansiosi di vedere chi si aggiudicherà una grande partita.

Nella prima metà del quarto, i torresi sprecano alcune azioni con tiri a bassa percentuale, permettendo agli avversari di rosicchiare punti ed avvicinarsi pericolosamente a meno 2. Il match si fa teso. A 5 minuti dalla sirena la partita è di nuovo in parità. Il Basketorre ha bisogno di canestri facili per riguadagnare fiducia. I centri arrivano e i biancocelesti si riportano a più 5. Capaccio d’altronde non vuole proprio abbandonare la partita e riesce con un solo minuto rimanente a ritrovare clamorosamente il vantaggio. Tutti sono in piedi, non si può sbagliare. Con 34 secondi rimasti arriva un vitale passo e tiro di Germano che regala ai torresi preziosi due punti.

Palla di Capaccio, che con 18 secondi rimanenti ha l’occasione di riportarsi al pareggio. Tiro sbagliato, lotta a rimbalzo e ancora palla alla squadra di casa. Rimangono ormai pochi secondi: è l’azione decisiva. Su rimessa dal fondo Capaccio subisce fallo e guadagna la lunetta. I tiri liberi sono fondamentali. Capaccio segna il primo ma sbaglia il secondo, rimbalzo di Cipriano con 6 secondi rimasti, quindi fallo che manda in lunetta il giocatore torrese.

Di esperienza Cipriano non cede alla pressione e segna i due liberi, mettendo la parola fine alla partita. Il Basketorre vince una entusiasmante partita 65-68.

Migliore in campo degli oplontini è Monaco, che realizza 21 punti, seguito da ottime prestazioni di Cipriano, autore di 12 punti e Germano, che mette a referto 11 punti.

Prossimo appuntamento per la prima squadra è domenica 26 novembre, con i biancocelesti che ritornano in casa al Palamarconi per affrontare Athletic System San Giorgio. I tifosi saranno come sempre presenti per sostenere la propria squadra che cercherà, a sua volta, di continuare la striscia di vittorie.

ALDO BONZANI