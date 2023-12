A cura della Redazione

La sfida clow della quattordicesima giornata di Campionato di serie A è tra Napoli e Inter, in programma stasera alle 20,45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Osimhen è pronto a tornare dal primo minuto contro l'Inter. Zielinski non sta benissimo, se non ce la fa gioca Elmas. Novità nel ruolo di terzino sinistro: con Mario Rui e Olivera out, sarà Natan a giocare da quella parte (un inedito in maglia azzurra ma una posizione che aveva già ricoperto in Brasile).

Nell'Inter ancora a parte Bastoni, che non sarà convocato. Davanti tornano Lautaro e Thuram dopo il turnover di Lisbona in Champions League.

NAPOLI, LA PROBABILE FORMAZIONE

(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

INTER, LA PROBABILE FORMAZIONE

(3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: S. Inzaghi.

Napoli-Inter sarà diretta da Davide Massa della sezione di Imperia, assistenti Imperiale e Mondin con Rapuano quarto uomo. In sala Var ci sarà Marini, assistito da Mariani.