Continua la striscia negativa nel campionato Divisione Regionale 2 del Basketorre, sconfitto in casa nel match di recupero di ieri sera in casa contro Athletic System San Giorgio.

Cercando di lasciare alle spalle un weekend negativo, i ragazzi oplontini hanno avuto poco tempo recuperare le forze fisicamente e mentalmente. Dopo la sconfitta di Baiano di sabato 2 dicembre, ieri di nuovo in campo.

A spezzare i due match quasi consecutivi è stata la partita dei ragazzi dell’Under 17, che domenica 3 dicembre hanno affrontato la Polisportiva Virtus Piscinola fuori casa. L’emozionante match ha sorriso ai biancocelesti, che si sono imposti sulla squadra di casa 47-63. I torresi possono tornare a casa contenti della loro prestazione: quest’ulteriore vittoria è l’emblema del grande impegno di tutti i giocatori, oltre ad essere un buon viatico per il futuro.

Ma torniamo alla prima squadra. L’atmosfera nel Palamarconi di ieri sera è sicuramente diversa da quella di sabato: c’è meno pressione sulle spalle dei torresi, ma regna ugualmente la voglia di portare a casa l’intera posta in palio.

L’impatto con il parquet trova i torresi veloci ad arrivare a canestro ed efficaci nell’impedire alla difesa avversaria di organizzarsi. Con il passare dei minuti, però, il match si stabilizza su un punteggio basso. San Giorgio cerca di entrare in partita, e lo fa con alcuni canestri che la catapultano a più 5. Il primo quarto torrese è, salvo quelle poche azioni nei primi minuti, segnato da pigrizia: in attacco i ragazzi di coach Passeggia si limitano a muovere la palla sul perimetro, senza però portare punti a referto. Il Basketorre chiude sotto di 8 punti (8-16) la prima frazione con andamento della partita molto lento.

Nel secondo quarto, nonostante la voglia di recuperare punti dei torresi, gli avversari partono forte e riescono a tenere a distanza di sicurezza la formazione di casa, ma non dilagano nel punteggio. Nella seconda parte del quarto, infatti, i torresi sembrano aver accantonato la pigrizia inziale e si avvicinano agli avversari portandosi per poi sorpassarli sul finire del quarto. L’intervallo recita 30-28.

I torresi sanno che la partita è alla loro portata se viene giocato il basket dei minuti finali del primo tempo. Inoltre la sfida non presenta un ritmo veloce ed elevato agonismo.

Nei primi minuti della ripresa la situazione si fa tesa. San Giorgio ritrova la parità. Immagine emblematica di gran parte del terzo quarto è proprio la parità. Se la squadra di casa fa muovere la retina, velocemente gli ospiti replicano nell’area opposta. Una piccola scossa alla tesa situazione viene data dai biancocelesti, che con azioni efficaci costruiscono un minimo vantaggio. Un terzo quarto estremamente equilibrato termina sul 40-37.

Dopo i primi minuti di stallo della quarta e decisiva frazione, il San Giorgio alza il ritmo. Gli ospiti trovano la retina spesso, mentre i torresi fanno fatica a segnare, perdendo palla nelle penetrazioni ed eseguendo tiri a bassa percentuale. A pochi minuti dalla fine, si ferma completamente l'attacco biancoceleste e gli avversari allungano il vantaggio a più 7, nonostante i torresi non si siano mai arresi fino agli ultimi secondi. Il Basketorre perde ancora 44-51. Il miglior biancoceleste è Monaco, che fa registrare 18 punti. Lo seguono nella classifica marcatori Germano e Passeggia, che mettono a referto rispettivamente 7 e 6 punti.

È una sconfitta che pesa, ma che fa riflettere. Il Basketorre cercherà di tornare al successo nella sfida di domenica 10 dicembre, quando affronterà in casa la Granianum Basket Academy. Come successo lunedì, il pubblico sarà sempre presente numeroso per sostenere la propria squadra nel difficile momento, e spererà di rivedere i propri ragazzi gioire di nuovo per una vittoria.

ALDO BONZANI