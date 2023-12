A cura della Redazione

Con l’anno nuovo alle porte, il Basketorre vede davanti a sé una piccola pausa per celebrare le feste natalizie, prima dalla ripresa a pieno regime dei vari campionati. La società, con l’intento di augurare felice Natale e anno nuovo a giocatori e genitori, ha riunito chiunque volesse partecipare ad una festa giovedì 21 dicembre al Palamarconi. La palestra dell’istituto era gremita di persone, dai bambini del minibasket con rispettivi genitori ai ragazzi dell’under 17, Under 19 e la prima squadra quasi al completo.

La calorosa atmosfera in campo si è addolcita a suon di musica con consolle a bordo campo, numerosi giochi per intrattenere gli atleti e un ricco buffet per grandi e piccini. La festa è stata la perfetta occasione per tirare le somme delle prime giornate dei tre campionati che vedono impegnato il Basketorre.

Per i più piccoli, i ragazzi della neo formata Under 14, l’inizio di stagione non è stato perfetto: la squadra entra nella pausa natalizia con due sconfitte su due partite giocate; nonostante ciò si intravedono numerosi margini di miglioramento, all'insegna di un gruppo sempre più unito che spenderà tutte le proprie energie per conquistare la prima vittoria e mettersi alle spalle l’avvio titubante.

Situazione opposta per gli atleti della formazione Under 17: i torresi con cinque partite disputate non hanno ancora fatto i conti con una sconfitta. Punteggio pieno e primi in classifica, un grande risultato per una squadra che non da segni di calo e si prevede possa fare bene anche in futuro.

L’Under 19, con l’ultima vittoria del 19 dicembre su Polisportiva Vesuvio Rosso, è quarta in classifica con una partita in meno, a meno 4 dalla prima. La partita in meno riguarda l’ultima trasferta a Torre del Greco rimandata causa campo inagibile. I torresi hanno subito una pesante sconfitta contro Vico Equense dopo un bel periodo di vittorie, lezione che servirà per prendere con serietà ogni gara e migliorare il record in campionato.

Per la prima squadra lo score nel campionato Divisione Regionale 2 recita 7-4. Dopo un inizio eccezionale per la formazione di coach Passeggia, che vedeva i torresi in un striscia di 4 vittorie consecutive senza partite perse, la sconfitta in trasferta ad Avellino ha inaugurato un periodo altalenante per i biancocelesti, che hanno accumulato poi in totale 4 sconfitte.

L’obiettivo per l’anno nuovo è quello di tornare in un periodo ottimale per i ragazzi e ritrovare quella forma che ha fatto sognare inizialmente i tifosi. Al termine della celebrazione Iolanda Tessitore, responsabile del minibasket e uno dei volti chiave della società, ha voluto spendere alcune parole per congedare atleti e genitori: «Il Basketorre non è soltanto una squadra o una società, ma una famiglia unita nei momenti buoni e cattivi. La nostra associazione rappresenta un punto di riferimento per i giovani della città». Tessitore ha poi concluso con i doverosi auguri di buon Natale e felice anno nuovo.

La breve pausa invernale sarà fondamentale per ricaricare le energie dei giocatori che danno sempre tutto dentro e fuori dal campo, per tornare più forti di prima e per ambire a risultati ancora più gioiosi. Tuttavia ci sarà poco riposo per i ragazzi della prima squadra.

Infatti tra Natale e l’avvento del Nuovo Anno la formazione torrese sarà impegnata in un torneo a Saviano, che si svolgerà tra mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre. Il torneo non avrà riscontri in classifica, ma sarà sicuramente utile per riprendere al meglio i ritmi partita.

Successivamente alla ripresa delle attività di campionato la prima a scendere in campo è l’imbattuta Under 17, che il 6 gennaio affronterà la Polisportiva Pro Cangiani in trasferta per un importante scontro al vertice. Il giorno dopo riprenderanno gli appuntamenti dell’Under 14 con il match contro Torre del Greco fuori casa e della prima squadra che tornerà in campo alla ricerca di una vittoria contro la Torretta Boscotrecase sul campo di casa. A chiudere le partite di ritorno dalle vacanze è l’Under 19 che il 9 gennaio si sposta a Scafati per disputare la partita contro Sammaritana Basket. La società, gli sponsor e i tifosi augurano come sempre un ritorno al meglio per tutte le categorie, all’insegna di un futuro migliore.

Aldo Bonzani