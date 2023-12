A cura della Redazione

L’Academy continua a sorprendere, ottenendo importanti risultati in giro per l’Italia.

L’Under 14 di Torre A nnunziata, infatti, ha chiuso il girone al primo posto: 3 vittorie, 2 per 2-0 e 1 per 2-1. Domani il sestetto della Fiamma Torrese disputerà la semifinale del Memorial Sulpizi e Giulietti.

Così coach Salerno: “Stamattina abbiamo battuto Nottilini Volley e successivamente contro Volley Silea Treviso e Bastia Volley. Le ragazze si sono rese protagoniste di tre splendide prestazioni”.