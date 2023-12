A cura della Redazione

Dopo tre vittorie consecutive, l’Under 14 della Fiamma Torrese batte in finale per 2-1 la Silea Volley e chiude il memorial Sulpizi e Giulietti al primo posto.

Queste le dichiarazioni di coach Salerno: “È stata una finale soffertissima, in cui la squadra ha dimostrato tutto il suo talento. Siamo fierissimi delle ragazze”.