Riparte il campionato di Eccellenza dopo la sosta natalizia.

Il Savoia fa visita al Real Aversa, ultimo in classifica con appena 4 punti raccolti. La gara si giocherà domenica 7 gennaio alle 15.30 allo stadio "Bisceglia" della città casertana.

Il costo dei tagliandi per assistere al match è di 5 euro. I biglietti per i tifosi oplontini sono in vendita presso la Tabaccheria Di Donna di via IV Novembre.