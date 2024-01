A cura della Redazione

Tornare alla vittoria e continuare a vincere erano le premesse per il nuovo anno per la prima squadra e l’Under 17 del Basketorre. E i giocatori biancocelesti non hanno deluso le attese. Nel giorno dell’epifania i ragazzi dell’under 17 hanno sfidato i secondi in classifica in trasferta, imponendosi sugli avversari con il punteggio di 72-50. Dopo un inizio titubante la formazione di Torre Annunziata ha dimostrato ancora una volta di essere un gruppo unito e motivato. Giocatori e allenatori sono sempre più felici per il perfetto score che per ora recita così: zero sconfitte.

Anche la prima squadra ha iniziato con il piede giusto il 2024 nel campionato Divisione Regionale 2. Ieri domenica 7 gennaio, in casa al Palamarconi, ha sconfitto Torretta Boscotrecase con un netto 60-42.

Nuovo anno, stesse abitudini: come di consueto nelle azioni inaugurali il ritmo è basso, i canestri sono pochi e i tiri ancora imprecisi. Nonostante ciò i torresi si portano subito in vantaggio che conserveranno fino alla sirena finale. La Torretta cerca non perdere contatto con il punteggio dei padroni di casa. Il distacco si fa minimo e il match combattuto. Nell’ultimo minuto della prima frazione i torresi danno uno strappo al parziale, chiudendo il quarto sul +6, con il punteggio che recita 16-12.

I sei punti di distacco vengono annullati in un buon secondo quarto per gli ospiti, che sfruttano un momento sottotono dei torresi e, con numerosi tiri dalla lunetta, riescono a raggiungere la parità. Immagine del secondo quarto è una partita punto a punto e combattuta, ma sugli spalti e dalla panchina biancoceleste c’è l’impressione che si possa fare di più, che i giocatori non stiano dando tutto in campo. Nell’ultimo minuto del primo tempo però, arriva un buon momento per i torresi, si intravede grinta in ogni azione e si macinano punti. Le squadre vanno negli spogliatoi sul 32-28.

Il Basketorre sa che se riesce a replicare la grinta del minuto finale della frazione, può creare un buon parziale e controllare la partita.

Quel che si è visto di buono nel finale del primo tempo infatti riemerge nel terzo quarto, i giocatori sono energici, dagli spalti gli applausi del pubblico guidano la squadra di casa sul +8.

Con sudati canestri nel prosieguo del quarto il vantaggio si allarga e arriva a doppia cifra. Ora per i torresi serve solo controllare l’incontro. Il quarto termina 47-34.

L’ultima frazione è piuttosto monotona con la Torretta che non riesce ad impensierire il Basketorre. Cala decisamente anche l’agonismo che lascia spazio alla stanchezza. Il match termina sul 60-42.

Un’ottima prova di squadra è l’ingrediente giusto per il team torrese per iniziare al meglio il nuovo anno. Per i torresi il migliore in campo è Monaco, che può dirsi soddisfatto dei suoi 26 punti a referto. Nella classica marcatori seguono Palmieri (11), e la coppia Passeggia-Germano (8 a testa).

Domani 9 gennaio l’Under 19 sfiderà Sammaritana Basket, mentre la prima squadra riposerà fino al 14 gennaio, quando sfiderà Minori Pallacanestro fuori casa. Entrambe le formazioni avrebbero bisogno di vittorie per incrementare il morale del gruppo e proseguire in questo avvio di 2024 finora perfetto.

Aldo Bonzani