Eccellente prestazione dell'arbitro Marco Guida nella partita di cartello del campionato di calcio di serie A tra Milan e Roma, disputata domenica sera, 14 gennaio, allo stadio Meazza.

Il direttore di gara di Torre Annunziata non ha sbagliato nulla. Non ha fischiato il presunto rigore richiesto dal Milan per un fallo veniale in area sul milanista Ruben. Non ha fischiato il presunto fallo sul romanista Cristante nell'occasione del secondo gol del Milan, fallo richiesto insistentemente dal giocatore giallorosso che, invece, viene ammonito per proteste. Netto infine il rigore a favore della Roma, con Calabria che scalcia in area il capitano giallorosso Pellegrini.

L'ex arbitro Bergonzi, moviolista alla Domenica Sportiva, rifila un bell'8 in pagella a Guida, considerandolo al momento l'arbitro più in forma del campionato.