A cura della Redazione

Non sembra essere partita con il piede giusto la formazione Under 19 del Basketorre in questi primi giorni del 2024. I torresi in due occasioni la scorsa settimana non sono riusciti a prevalere sugli avversari. Il primo appuntamento era fissato per il 9 gennaio contro Sammaritana Basket a Santa Maria la Carità. Pochissimo tempo di riposo per i torresi che appena 24 ore dopo la sconfitta di martedì hanno affrontato Torre del Greco in campo neutro, per il recupero della 5ª giornata di andata.

Le sconfitte sono probabilmente dettate dalla stanchezza di gran parte degli atleti, che devono capire come distribuire adeguatamente le loro forze tra campionato Under 19 e Divisione Regionale 2. Nonostante le sconfitte, la squadra guarda avanti e c’è voglia da parte dei giocatori e dello staff di continuare a spingere.

La formazione Under 17 rappresenta l’altra faccia della medaglia. I biancocelesti continuano a condurre un perfetto campionato con un record rafforzato dopo la vittoria di domenica 14 gennaio in trasferta per 61-74. Una grande prestazione di squadra ha condotto alla vittoria gli oplontini, guidati delle buone prestazioni di Graziano, autore di ben 33 punti, Tarantino e Violante.

I torresi hanno chiuso il girone di andata imbattuti e sono fiduciosi di riconfermarsi in quello di ritorno. Nella mattinata di domenica 14 gennaio si è disputata la 4ª giornata di campionato Under 14. I ragazzi torresi hanno combattuto contro Boscoreale fino alla sirena ma non sono riusciti a prevalere per soli 5 punti sul parquet di casa.

Cade la prima squadra nella trasferta di Minori

Nella splendida cornice domenicale di Minori arriva la prima sconfitta dell’anno per la formazione del Basketorre che partecipa al campionato Divisione Regionale 2. Dopo una lunga trasferta gli oplontini mettono piede su un campo sconosciuto e affrontano un avversario deciso ad imporsi.

Fin dalla palla a due infatti, la squadra di casa parte molto forte, con un intenzione chiara: conquistare un bel parziale e controllare. I torresi subiscono nei primi minuti un parziale di 5-0, ma dopo alcune azioni confuse riescono a mettersi in partita e ad inseguire il vantaggio. Il match si fa subito combattuto, si respira un’aria tesa.

I torresi provano a restare incollati alla squadra di casa, ma quest’ultima a suon di tiri piazzati dalla media distanza non lascia spazio al contropiede. Prende forma un vantaggio che si estende nel tempo, non ancora considerevole, ma che pesa per i biancocelesti. Il primo quarto termina 21-13.

Il secondo conferma che non sembra esserci partita. I primi minuti sono solo un’anteprima di quella che sarà l’immagine del match: palle perse per i torresi in attacco conducono a facili canestri in transizione per la squadra di casa, che macina punti. E come se non bastasse il Minori comincia a produrre tiri da dietro l’arco ad alta percentuale realizzativa, che in pochi minuti trasformano il vantaggio discreto del primo quarto in un distacco a doppia cifra nel secondo. La fine del primo tempo è monotona, c’è solo una squadra in campo. Le compagini vanno negli spogliatoi sul 40-23. Sembra davvero difficile per i torresi rimontare da meno 17, ma i giocatori non abbandonano le speranze.

Nel mezzo di un terzo quarto di ombre, sembra esserci un barlume di luce: gli oplontini riescono a produrre buone azioni difensive e si inizia a segnare dall’altro lato del campo. Il meno 17 della ripresa viene ridotto a meno 12 e addirittura a meno 10 sul finire del quarto, che termina 53-39.

Resta tutto da vedere nella frazione finale. La rimonta, però, viene vanificata ancora una volta a suon di tiri da dietro l’arco che demoliscono definitivamente le speranze torresi. Gli ultimi minuti del match sono senza storia, sugli spalti si attende solo la sirena. La partita termina 80-51. Il Basketorre, reduce da infortuni e assenze, torna a casa a testa bassa, ma pronto per combattere di nuovo.

Nella sconfitta brilla Monaco, miglior realizzatore con 16 punti. Buona prestazione di Cipriano che mette a referto 12 punti e di Passeggia che si ferma a 9.

Non si arresta l’attività del Basketorre: nella serata di lunedì 15 gennaio l’Under 19 affronterà Ercolano in casa, cercando di ottenere la prima vittoria dell’anno solare. Nel prossimo weekend scenderanno in campo lo stesso giorno, sabato 20 gennaio, l’Under 17 e l’Under 14, rispettivamente contro Isolaverde in casa e contro Stabia in trasferta. Chiude come di consueto la settimana la prima squadra, che tornerà a giocare al Palamarconi contro Campionato dell’Avvocato domenica 21 gennaio.

Aldo Bonzani