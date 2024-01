A cura della Redazione

Vietato sbagliare: la Vesuvio Oplonti Volley di Torre Annunziata a caccia del successo con la Virtus Cerignola.

Questo pomeriggio (sabato 20 gennaio), alle 17.00, le atlete oplontine di coach Alminni ospiteranno la formazione pugliese che naviga nelle zone medio -basse della classifica.

Dopo la sconfitta al tie break di sette giorni fa ad Altamura, la squadra ha ritrovato una migliore condizione di forma anche se non appare ancora al top della condizione. Per coach, però, il dato atletico conta meno di quello mentale: “Dobbiamo prendere in mano le redini della partita senza consentire alle avversarie di gestire frangenti dell’incontro. Mi aspetto una prestazione da dominatrici del campo”. Oggi ultima giornata del girone d’andata, al giro di boa la Vesuvio Oplonti Volley vuole confermarsi al secondo posto, posizione utile, a fine stagione, per l’accesso ai play off. “Avremo tutti gli scontri diretti in casa ma ho chiesto alla ragazze di guardare ad ogni singola partita senza farci distrarre dal cammino. Esposito e Campolo non sono nelle condizioni migliori, Biscardi e Pepe stanno pian piano rientrando da un infortunio. In settimana il presidente Cirillo ha chiesto alla squadra una prova di carattere, la stessa sfoderata nel terzo e quarto set di Altamura.

“Ad Altamura – conclude Alminni - abbiamo mostrato limiti e potenzialità davanti ad una cornice di pubblico che ci auguriamo di ritrovare anche nel nostro palazzetto”.

Alle 17.00, nel pre-gara, il presidente Angelo Cirillo, l’imprenditore Luigi Barbato, sponsor della Vesuvio Oplonti Volley, e il maestro ceramista Luca Falanga consegneranno il Premio Vesuvio Oplonti al presidente dell’ordine degli ingegneri della provincia di Napoli, Gennaro Annunziata. Subito prima del fischio dei dieci minuti, Tobia Solimeno, oggi arbitro nazionale e negli anni novanta atleta della Vesuvio Oplonti, saluterà il pubblico con un omaggio al direttore generale Carmine Arpaia. La gara verrà disputata al palazzetto di via Capuozzo 22 a Torre Annunziata.