A cura della Redazione

La Vesuvio Oplonti Volley di Torre Annunziata si conferma seconda forza del campionato di serie B2 femminile.

Battendo per tre a uno la Virtus Cerignola, le atlete di coach Ciro Alminni conservano la seconda piazza della classifica del girone I in coabitazione con la Panbisco Altamura.

Nell’ultima gara del girone d’andata, Lanari e compagne soffrono nuovamente nella fase di avvio del match consentendo a Cerignola di chiudere con successo il primo set con il punteggio di 25 a 21. Nella testa della squadra oplontina risuonano le parole del presidente Angelo Cirillo che in settimana aveva chiesto una prova di orgoglio per superare le difficoltà vissute nell’ultimo mese e mezzo. Nel secondo set si vede subito un’altra squadra. Un break di sei a zero è il segnale che le redini dell’incontro sono passate nelle mani delle atlete di casa. A fine parziale il punteggio è di 25 a 14. Stessa musica nel terzo set con la squadra arancio-blu che cresce punto dopo punto. Laura Biscardi ritrova i centimetri nello stacco in schiacciata, Martina Pepe è in giornata e Federica Battaglia offre una prestazione di cuore e carattere.

Nel quarto set Cerignola prova a rientrare in partita ma all’onda d’urto della Vesuvio Oplonti si aggiunge Brunella Esposito che trova i punti necessari a chiudere la gara sul tre a uno. Nel quarto set il parziale è di 25 a 19.

“Abbiamo avvertito le parole del presidente non come un richiamo – ha spiegato Federica Battaglia nel post partita – ma come uno stimolo a fare bene. Sappiamo di dover dare sempre di più per superare avversarie che stanno migliorando di giornata in giornata”.

E’ coach Alminni a mettere a fuoco l’obiettivo da perseguire nel girone di ritorno: “E’ una posizione da difendere. Vogliamo assolutamente puntare ai play off per arrivare in B1”.

Prima della gara, la società ha consegnato al presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli, Gennaro Annunziata, il premio Vesuvio Oplonti. Proprio come la Vesuvio Oplonti Volley, che rappresenta con orgoglio, in giro per l’Italia, quella parte di territorio vesuviano che guarda ad Oplonti, così fanno gli imprenditori, i professionisti, le donne e gli uomini di arte e di cultura selezionati come destinatari del riconoscimento.

“Abbiamo voluto istituire questo premio – ha spiegato il presidente della società oplontina, Angelo Cirillo – perché riteniamo fondamentale, in un momento di oggettiva difficoltà, far emergere il meglio che la nostra realtà riesce ad esprimere attraverso quanti, proprio come le nostre atlete, rappresentano per tutti noi uno stimolo ad impegnarci maggiormente per la crescita del territorio”.

Presenti, alla consegna del riconoscimento al presidente Annunziata, il presidente dell’associazione Ingegneri di Torre Annunziata, Cesare Damiano, l’imprenditore Luigi Barbato e il maestro ceramista Luca Falanga. Altro momento pre-match, lo scambio di maglie tra il direttore generale della Vesuvio Oplonti Volley, Carmine Arpaia, e l’arbitro Tobia Solimeno. Il fischietto veneto, originario di Torre Annunziata, nel suo ultimo anno come arbitro nazionale ha voluto ringraziare la società sportiva che negli anni Novanta l’ha avvicinato al mondo della pallavolo: “Devo tanto al direttore Arpaia e alla Vesuvio Oplonti. Da ragazzino – ha ricordato Tobia Solimeno - ho trascorso i pomeriggi all’interno della palestra trovando nella pallavolo una esperienza di socializzazione e di crescita. Mi ha emozionato molto tornare in palestra a Torre Annunziata perché nulla è cambiato. Ho trovato lo stesso calore, la stessa professionalità e la stessa passione che hanno portato buona parte della pallavolo torrese ad affermarsi nel panorama nazionale”.

All’arbitro la maglia della Vesuvio Oplonti Volley e nella bacheca della società trova spazio da oggi la divisa arbitrale di Solimeno. Il campionato di B2 si fermerà per due settimane per dare spazio alla Coppa Italia. Alla ripresa, il prossimo dieci febbraio, ospite della Vesuvio Oplonti Volley sarà la Fenix Monopoli.