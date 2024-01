A cura della Redazione

La Givova Fiamma Torrese di coach Adelaide Salerno vince la prima gara del 2024. Prestazione praticamente perfetta di Barbera e compagne.

Proprio la giovane pallavolista ha così commentato la sfida: “È stata una partita in cui siamo riuscite a tenere sotto controllo la situazione e soprattutto in cui ci siamo divertite, grazie all’affetto dei tifosi ed all’armonia in campo. Iniziare così il 2024 è importantissimo per tutti gli obiettivi che ci siamo prefissate e che, ovviamente, speriamo di centrare”.

La squadra allenata da coach Salerno si conferma una corazzata inarrestabile e centra l’ennesimo obiettivo stagionale, strappando il pass per la Final Four Coppa Campania.

Queste le dichiarazioni dell’allenatrice in merito: “Sono super orgogliosa della mia squadra sia per l’obiettivo che per il lavoro in palestra. Obiettivo vincere? La Fiamma non si nasconde, chiaro che bisogna giocare e dare il meglio. Cosa ho detto alle ragazze? Sono fiera della mia squadra e felice per loro”.