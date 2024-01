A cura della Redazione

Jannik Sinner travolge Novak Djokovic 3-1 e vola in finale agli Australian Open, dove affronterà uno tra Daniil Medvedev e Alexander Zverev.

Impeccabile il tennista italiano, che ha spazzato il campione serbo in quasi tre ore e mezza di gioco con un netto 6-1, 6-2, 6-7, 6-3. Sinner diventa così il primo italiano a conquistare la finale degli Australian Open. Il dato più clamoroso è che Nole non perdeva a Melbourne da ben 2195 giorni.

Sinner commenta il match

"È stata una partita durissima. Ho iniziato benissimo nei primi due set, Nole ha sbagliato tanto - il commento a caldo di Jannik -. Ho sbagliato un match point nel 3°, ma volevo essere pronto per il set successivo. Ho iniziato alla grande e non vedevo l'ora di giocare questa partita. Avevo perso con Nole a Wimbledon, ho imparato da quella partita. Fa parte del mio processo di crescita. Giochiamo in modo simile, la risposta è il nostro punto forte. Cercavo di far partire lo scambio, non dico le tattiche perché ho la sensazione che faremo qualche altra partita contro”.