Settimane all’insegna dello sport per il Basketorre, tra ultimi incontri del girone di andata e prime partite di ritorno.

Sono stati 14 giorni intensi di attività per le formazioni del team di Torre Annunziata, che ha visto quasi tutte le proprie squadre in campo, tra trasferte e match sul parquet di casa.

I più giovani, i ragazzi dell’Under 14, hanno affrontato i vicini rivali di Stabia lo scorso 20 gennaio, non riuscendo a trovare quella tanta agognata prima vittoria. Nonostante ciò la squadra sta lavorando molto per colmare le lacune e rafforzare il legame del gruppo.

Tra le sconfitte arriva una buona notizia: l’atleta Emanuele Esposito, attualmente nell’organico nella compagine torrese, è stato convocato al raduno dei migliori giocatori classe 2010 della provincia di Napoli. La notizia non può che rendere orgogliosa la società.

L’Under 14 dovrà recuperare la 4ª giornata di andata contro Sporting club Torre del Greco il primo di febbraio. La pressione sulle spalle dei torresi per la prima vittoria si farà più pesante ogni partita, ma i ragazzi proveranno con tutte le loro forze a concludere il prossimo match con una gioia.

Una sola parola per descrivere il campionato condotto dall’Under 17 fino a questo momento: perfezione. I torresi non cedono alla stanchezza e continuano nella lunga striscia di vittorie, che va avanti da quando si è alzato il sipario del campionato. Nonostante i torresi abbiano giocato due incontri ravvicinati, non si sono abbandonati alla stanchezza, hanno combattuto e vinto entrambe le partite. La prima, il 14 gennaio contro Stella Rossa Duemilasei, ha segnato l’inizio del girone di ritorno.

Il primo giro di boa concluso a pieni punti, con un vantaggio di ben 8 lunghezze sulla seconda. La 2ª giornata di ritorno non ha presentato un risultato diverso: gli oplontini hanno ospitato Isola Verde Basket al Palamarconi e hanno vinto. Nella giornata di oggi i biancocelesti della formazione Under 17 saranno ancora una volta impegnati fuori casa contro San Giorgio.

Dopo due sconfitte nel nuovo anno, i ragazzi dell’Under 19 ritrovano altrettante vittorie in due partite. Il 15 gennaio la prima in casa contro Ercolano mentre la seconda il 23 contro Art E. Borrelli di Santa Maria la Carità fuori casa. Fin ad oggi è stato un campionato di alti e bassi per gli oplontini, che sono spesso impegnati anche con gli appuntamenti del torneo Divisione Regionale 2. Le ultime partite hanno però mostrato una attitudine diversa, una voglia che era rimasta nascosta nelle precedenti sfide, una grinta che serve per ricordare e rivivere le gioie della passata stagione, ad un passo dal campionato. La formazione Under 19 intraprenderà il girone di ritorno contro Vesuvio Blu fuori casa il giorno 29 gennaio.

Mentre le formazioni Under sono state impegnate in numerose sfide, la prima squadra riposa nel campionato Divisione Regionale 2. Un riposo dettato dal posticipo della partita, precedentemente fissata per il giorno 21 gennaio, contro Campionato dell’Avvocato al 7 febbraio prossimo. La formazione oplontina affronterà Farmacia Greco Portici oggi sabato 27 gennaio fuori casa. La vittoria manca da un pò e sicuramente la volontà di giocatori e staff è quello di tornare ad assaporare il suo dolce gusto.

