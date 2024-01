A cura della Redazione

Savoia sconfitto nella 22a giornata del campionato di Eccellenza.

La formazione di Torre Annunziata perde 2-0 contro la Mariglianese nel match giocatori allo stadio "Caduti di Brema" di Barra.

La gara si sblocca nella ripresa. Padroni di casa in vantaggio al 56' con De Iulis, il raddoppio arriva con Arario all'81'.

Per i biancoscudati si tratta dell'undicesima sconfitta nel torneo in 21 gare disputato (non si è giocato contro il Casoria, estromesso dal campionato), la quarta nelle ultime cinque.

Nel prossimo turno, il Savoia affronterà in casa una delle compagini più forti del torneo, il Nola terzo in classifica. La partita si giocherà domenica 4 febbraio.