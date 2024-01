A cura della Redazione

Prisco e compagne della Fiamma Torrese di Torre Annunziata fanno la voce grossa in casa dell’Ancis Villaricca, vincendo per 3-0 e blindando il primato in classifica.

Così Fiorillo a fine gara: “Questa partita è stata un po’ travagliata. Non siamo riuscite ad esprimere il gioco che di solito facciamo ma, nonostante non fossimo cariche al 100%, siamo riuscite a portare a casa i tre punti. Questa è stata un’altra vittoria, quindi un’altra soddisfazione: sicuramente dopo ogni partita stiamo acquistando maggior fiducia in noi stesse e nelle nostre capacità. La strada è ancora lunga e ci saranno sicuramente alti e bassi ma noi cercheremo sempre di concentrarci sui nostri obiettivi e di centrarli”.