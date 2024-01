A cura della Redazione

È stato un fine settimana all’insegna della vittoria per il Basketorre di Torre Annunziata, che ha visto trionfare tutte le proprie squadre nei diversi campionati.

Arriva la tanto agognata vittoria per la formazione Under 14, i torresi vincono per 55-12 imponendosi su Torre del Greco nella vicina trasferta. La conquista dell’intera posta in palio è un piccolo traguardo in un percorso da poco intrapreso dalla neonata squadra, ma che dimostra come il gruppo abbia fatto passi in avanti verso ulteriori successi. L’under 14 tornerà in campo il 1° febbraio contro Portici al Palamarconi per l’ultima partita del girone d’andata.

Sabato 27 gennaio la formazione Under 17 ha ottenuto l’ennesima vittoria in campionato contro San Giorgio per 37-93. In campo si sono distinti Violante (24 punti), Graziano (17) e Olmo (14). Non sembrano esistere punti deboli per i torresi e il record d’imbattibilità fa ben sperare per il futuro.

Nella mattinata di sabato inoltre, il settore minibasket si è spostato dai colleghi di San Sebastiano per un gemellaggio a quattro squadre. L’evento è stata un’ottima occasione per aquilotti, scoiattoli e pulcini per divertirsi e socializzare giocando allo sport che amano.

Ieri, lunedì 29 gennaio, la formazione Under 19 ha iniziato con la giusta marcia il girone di ritorno, vincendo fuori casa contro Vesuvio Blu per 41-60. I migliori realizzatori oplontini sono Betteghella (13 punti), Mautone e Vitiello (entrambi 10). Giocatori e staff sperano che la vittoria sia più frequente nel girone di ritorno rispetto a quanto lo era in andata, come segno di miglioramento e coesione del gruppo maggiore

La prima squadra trionfa a Portici

Dopo un periodo arido e segnato da sconfitte in trasferta, ecco una luce per la prima squadra del Basketorre. Nel pomeriggio di sabato 27 gennaio atleti, staff e tifosi si sono spostati nella vicina Portici per disputare la penultima partita del girone di andata del campionato Divisione Regionale 2.

Superata la fase di adattamento iniziale al match, si intravedono i fantasmi delle partite precedenti: i torresi difendono con efficacia, ma dall’altro lato del campo non riescono a finalizzare, spesso aggrappandosi a tiri dalla media distanza a bassa percentuale realizzativa. Vedendo la palla avversaria uscire dal ferro, Portici inizia ad attaccare e segnare. Il Basketorre si trova subito in svantaggio. Il primo quarto è all’insegna della poca intraprendenza anche se portici non scappa via con il risultato, ai torresi mancano iniziativa e punti a referto.

Nel secondo quarto i biancocelesti riescono a trovare qualche punto, ma lo svantaggio rimane in una partita che si prospetta non delle migliori, ma combattuta. Portici intraprende il largo, portando il vantaggio a doppia cifra.

Gli equilibri non si smuovono fino alle ultime azioni del primo tempo, che permettono ai torresi di ridurre lo svantaggio e dare un po’ di fiducia agli atleti. Il primo tempo termina 22-15. Come si può notare dal punteggio basso, la partita non è delle migliori a livello agonistico.

Nella ripresa i minuti passano, ma lo svantaggio torrese rimane. Si sa, però, nel basket tutto può cambiare anche in pochi minuti. Nelle prime azioni dell’ultima frazione i torresi provano di tutto per riagganciarsi. Grazie a numerosi tiri dalla lunetta, lo svantaggio azione dopo azione diminuisce, fino a diventare minimo. In un battito di ciglia, da uno svantaggio alle soglie della doppia cifra, il Basketorre ritorna a meno due, grazie ad alcuni canestri in contropiede importanti. Il colpo di grazia arriva a poco più di tre minuti dalla fine, firmato Betteghella, che con una tripla consegna ai torresi il primo vantaggio del match che non abbandoneranno fino alla sirena finale.

L’ultimo minuto non è però scontato: i biancocelesti sono sopra di un solo punto, ogni azione è cruciale. Ad un niente dal termine Monaco è alla lunetta per dei tiri decisivi. La sua freddezza non mente, due su due. Con 5 secondi rimanenti, è palla a Portici che è sotto di tre. Un tiro sbagliato, un rimbalzo offensivo, un tap in: la formazione di casa è ancora un volta sotto di un punto. Rimessa biancoceleste ad un secondo dalla fine, che però viene intelligentemente battuta più lontano possibile dal proprio canestro, segnando la fine della partita.

Con un finale al cardiopalma il Basketorre ritorna alla vittoria per 37-38. Il migliore in campo torrese è Monaco, 15 punti, seguito dal capitano Germano, che ne segna 9 e da Betteghella e Mautone, entrambi autori di 6 punti. In partite di questo calibro però, è giusto ricordare come importante non siano i singoli ma il gruppo.

La prima squadra cercherà di replicare il successo di sabato scorso nella prima sfida di ritorno in casa, contro Akery Basket, il 4 febbraio. Per i torresi sarà poi fondamentale il recupero della 14ª giornata di andata contro Campionato dell’Avvocato. I biancocelesti mancano da tanto al Palamarconi e sperano che i tifosi siano come sempre presenti con il loro fondamentale sostegno.

Aldo Bonzani