A cura della Redazione

Si estende la striscia di vittorie per la formazione Under 17 del Basketorre. I torresi hanno sconfitto per 83-53 la Virtus Piscinola, lo scorso sabato 3 febbraio. I migliori realizzatori sono Graziano (28 punti) e Violante (13). Nonostante la pressione sempre crescente sulle spalle degli atleti oplontini, il successo arriva puntuale: la squadra è ancora imbattuta nel campionato maschile silver e non sembra rallentare nella bella cavalcata condotta finora. L’Under 17 tornerà in campo l’11 febbraio, quando si sposterà a Napoli per affrontare Centro Ester.

Per i più giovani della formazione Under 14 invece, arriva un’altra sconfitta. I torresi hanno infatti perso per un solo punto giovedì primo febbraio contro la prima in classifica, ovvero lo Sporting Portici. Gli atleti mostrano partita dopo partita segni di migliore coesione del gruppo e una voglia di far bene che dà carburante alla formazione. I ragazzi dell’under 14 cercheranno di lasciarsi alle spalle l’ultima sconfitta contro Red Fox 016 il 16 febbraio in casa.

Prima squadra sconfitta in casa

È stato inaugurato il girone di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2 per la prima squadra del Basketorre. I torresi hanno affrontato l’Akery Basket Acerra in casa nella serata di domenica 4 febbraio. Il campo familiare del Palamarconi e il pubblico di casa non sono bastati ai torresi per prevalere sulla squadra ospite, in una partita di luci ed ombre.

I primi minuti presentano una partenza non brillante per la formazione di casa: in attacco la palla scivola molto da mano, c’è confusione, mentre in difesa si concedono alcuni canestri semplici. In poche azioni però, i torresi inquadrano la partita e iniziano a prenderne il ritmo. La squadra ospite però continua a macinare canestri, costruendo un buon vantaggio iniziale. I biancocelesti provano ad inseguire, rispondendo ai canestri subiti in difesa con altrettanti in attacco. L’efficacia in fase offensiva finalmente si concretizza per i torresi, così come l’attenzione in difesa. A pochi minuti dalla chiusura del primo quarto il Basketorre ottiene il primo vantaggio del match. Gli oplontini perseverano in attacco, i canestri arrivano con successione fino alla prima sirena. Il quarto iniziale termina 19-10. Superati gli attimi di confusione iniziali, i torresi si sono imposti e hanno trovato canestri in attacco. Per la formazione di casa è imperativo continuare con il ritmo alto. Il secondo quarto però mostra l’altra faccia della formazione di coach Passeggia. Un inizio di nuovo non brillante stronca un tentativo di fuga, al contempo gli avversari ritrovano canestri semplici. Da questo momento in poi, per i torresi è un inseguimento vano. Acerra segna e difende, il Basketorre non trova soluzioni in attacco e perde prima il vantaggio e progressivamente il controllo della partita. I minuti scorrono, i torresi sono sempre sotto. Il primo tempo termina 29-34. È una partita che gli olpontini possono recuperare, ma serve uno strappo per poter riprendere il momentum del match.

Se sugli spalti si spera e si confida in una rimonta, imitando la scorsa partita in quel di Portici, in campo la situazione è diversa. La percentuale tentativi-canestri dei torresi resta bassa e lo svantaggio si estende dopo ogni azione. La situazione non cambia nemmeno nell’ultimo quarto piuttosto monotono con gli ospiti a controllare il match senza mai consentire alla formazione di casa di avvicinarsi.

La sirena finale suona sul 53-68. Migliore in campo per i torresi è Monaco, che prima dell’infortunio segna 18 punti. Il numero 25 torrese è seguito da Palmieri (13) e Germano (10). La squadra dovrà essere precisa e attenta nelle prossime partite, poiché la classifica mostra come molte formazioni siano separate da pochi punti. La graduatoria dopo la prima giornata di ritorno è la seguente:

Classifica Divisione Regionale 2 (girone B)

Cda Marigliano 28 Granianum Basket 22 Alfonso Negro Angri 22 Sammaritana Basket 20 At San Giorgio 18 Basketorre 18 Pol 2000 Portici 18 Pol Vico Equense 16 Akery Basket 16 GS Minori 16 Pall1988 Baiano 16 Sporting Club Ercolano 14 Virtus Saiano 12 Avellino Boars 10 Capaccio Paestum 2 Torretta Boscotrecase 2

Basketorre e Cda Marigliano una gara in meno.

Poco riposo per la prima squadra del Basketorre. In settimana la formazione torrese dovrà recuperare l’ultima giornata di andata contro Campionato dell’avvocato Marigliano, la prima in classifica, mercoledì 7 febbraio in casa. Non sarà una partita semplice per il Basketorre, decimato da infortuni e assenze, ma atleti e staff proveranno con tutte le proprie forze a portare a casa una vittoria.

Aldo Bonzani