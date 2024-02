A cura della Redazione

Weekend ricco di impegni in casa Centro Basket Torre Annunziata.

L'under 15, incerottata, cede in casa contro Tufano Basket dimostrando difficoltà in attacco contro la difesa a zona avversaria e con poca attenzione in fase difensiva. Gli aquilotti (in foto) del duo Balzano-Esposito hanno dato prova di maturità nel quadrangolare disputatosi nel palazzetto dello sport di Caravita, mentre gli scoiattoli di coach Francesco Gargiulo poco hanno potuto contro la forte formazione del Secondigliano.

Sabato pomeriggio doppio incontro casalingo con il gemellaggio CBTA - Abatese categoria pulcini e scoiattoli. Pubblico delle grandi occasioni nella palestra della scuola Pascoli con i genitori a sostenere i lupacchiotti neroverdi.

Nel frattempo si avvicina il Torneo di Pasqua che vedrà il CBTA spostarsi di qualche chilometro ovvero da Pesaro a Rimini per trascorrere gli ultimi giorni del mese di marzo al torneo Mirabilandia.