A cura della Redazione

Sono iniziati i Campionati Europei Giovanili di Karate 2024, in scena a Tbilisi (Georgia) da venerdì 9 a domenica 11 febbraio. Organizzato per le classi d’età Cadet, Junior e U21, la kermesse continentale della EKF ospiterà oltre 1.000 giovani karateka pronti a sfidarsi per il titolo e fare le prove generali per i Mondiali di Venezia /Jesolo.

La squadra azzurra è composta da circa 40 atleti convocati dalla Direzione Tecnica tra kata individuale, kata a squadre e kumite individuale, nelle tre classi d’età previste. Gli atleti saranno accompagnati da una folta delegazione federale.

Tra gli atleti azzurri anche Gennaro Ingenito, 17 anni di Boscotrecase (Napoli). Il ragazzo, categoria junior maschile - 76 kg, ha superato in sequenza Slovenia, Estonia, Romania e Bosnia. Ora lo attende la finale in programma domenica 11 febbraio.

Forza Gennaro, la medaglia d’argento è già tua, lotta per portare l’oro alle falde del Vesuvio!