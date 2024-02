A cura della Redazione

È due su due per la squadra Under 19 del Basketorre nel girone di ritorno. I biancocelesti si sono imposti per 79-40 su Olimpia Capri, lo scorso martedì 6 febbraio. I torresi non hanno condotto un perfetto finale del girone di andata, perdendo punti importanti, ma sono più motivati che mai a dare una svolta alla propria stagione, per puntare ad ulteriori vittorie nel girone di ritorno e negli eventuali playoff.

L’Under 19 cercherà di continuare il buon momento il giorno 13 febbraio al Palamarconi, quando affronterà Vico Equense.

Il settore minibasket del Basketorre continua a proporre nuovi eventi e iniziative: la società oplontina ospiterà sabato 10 febbraio un triangolare con i piccoli atleti di Boscoreale e Torre del Greco. L’evento vedrà impegnate le categorie aquilotti e scoiattoli. Il minibasket è la linfa vitale di ogni società, punto di partenza per piccoli che vogliono diventare grandi.

Sconfitta in casa per la prima squadra

Dopo essere stata rimandata alcune settimane fa, lo scorso mercoledì 7 febbraio si è disputata la penultima giornata di andata per Marigliano e Basketorre nel campionato Divisione Regionale 2. Ancora una volta il favore del campo di casa non è stato determinante per la formazione oplontina.

Il match ha un inizio piuttosto effervescente, con entrambe le squadre pronte a darsi battaglia a suon di canestri. I torresi partono bene guidati dai canestri di Irlando, imponendosi in una momentanea situazione di vantaggio. Sugli spalti sembrano passati pochi attimi, ma sul campo si è già giocata la prima metà del quarto. La palla si muove sempre, finisce ad ogni azione sul fondo della retina di entrambi i canestri.

Nel rapido susseguirsi di azioni in Basketorre consolida in vantaggio, che si propaga nella seconda metà della frazione. Un movimentato primo quarto recita 20-15. Un buon inizio per la squadra di casa, che però deve essere brava a controllare e mantenere il vantaggio. Perché si sa, nel basket le cose possono cambiare velocemente. E così è successo.

Oltrepassato un inizio positivo per i torresi del secondo quarto, Marigliano prova ad impensierire la squadra di casa con alcuni canestri. Il favore della partita cambia leggermente: in attacco il Basketorre non trova più canestri, mentre ne subisce di consecutivi dal lato opposto del parquet. La pressione in campo aumenta, sugli spalti si aspetta una reazione della propria squadra in evidente difficoltà, ma Marigliano continua a segnare. Gli ospiti infatti conquistano prima la parità, successivamente il primo vantaggio.

Poi, una serie di attacchi fulminei: il Basketorre è confuso, Marigliano è decisa, il vantaggio aumenta. Se il risultato pochi attimi prima recitava Basketorre in vantaggio, qualche minuto dopo mostra Marigliano sopra di 10. La serie di attacchi veloci terminano il primo tempo sul 29-42. Nella fase iniziale il Basketorre sembrava in controllo, ma la reazione di Marigliano non si è fatta attendere e ha danneggiato la squadra torrese, che deve ora correre ai ripari.

Alla ripresa, l’obiettivo dei biancocelesti è quello di tornare alla parità. In un primo momento sembra succedere: i torresi scavalcano la doppia cifra di vantaggio, trovano canestri importanti anche dalla lunga distanza, che danno speranza. Nel mezzo del quarto il Basketorre, con una coppia di triple di Vitiello, trova la momentanea parità. Come non detto però, perché il Marigliano riparte. I soliti attacchi veloci inducono i torresi in confusione, riportando il vantaggio degli ospiti ancora una volta in doppia cifra. Gli oplontini provano a rispondere, ma molti errori dalla lunetta condizionano una potenziale rimonta.

Un terzo quarto di emozioni alterne si chiude con il punteggio 49-61. L’ultimo frazione è abbastanza monotona. Unica nota positiva sono gli ultimi due minuti del match: i torresi ci hanno creduto fino alla fine, mettendo pressione sugli avversari, centrando tiri da dietro l’arco e concludendo una partita che era arrivata anche a 20 di distacco a soli 9 punti.

Il migliore in campo torrese è Irlando, che alla sua seconda apparizione dopo un lungo infortunio, che lo ha tenuto fuori dal parquet per tutto il girone di andata, mette a referto 22 punti. Ottime prestazioni per Vitiello (17 punti) e Monaco (12 punti).

La squadra torrese si sposterà nella splendida cornice di Vico Equense domani 11 febbraio. Sarebbe importante trovare una vittoria in questo momento complicato per il Basketorre. I giocatori lo sanno bene, per questo daranno tutto per la vittoria.

Aldo Bonzani