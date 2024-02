A cura della Redazione

La formazione Under 17 del Basketorre illumina un periodo buio che contraddistingue la prima squadra in queste prime giornate del girone di ritorno. Gli atleti torresi confermano il primato in classifica con un’ulteriore vittoria a Barra contro Centro Ester per 59-69. Grazie ai recenti successi, inoltre, il primo posto è assicurato per questa stagione fino ai playoff. Un emblema che è simbolo di una costanza superlativa e di una voglia di vincere del gruppo torrese che li ha condotti all’attuale leadership. Il futuro della formazione Under 17 si prospetta roseo visti i risultati fin ora conquistati.

Diverso è il contesto della prima squadra nel campionato Divisone Regionale 2: i torresi non hanno ancora conquistato una vittoria nel girone di ritorno, perdendo importanti punti in una classifica sempre più preoccupante.

Gli oplontini tornano a casa sconfitti dopo un’altra negativa prestazione nella piovosa cornice di Vico Equense. I torresi non sono riusciti a replicare il successo del girone di andata, trovando la parità negli scontri diretti con la formazione vicana.

Il match si presenta subito molto equilibrato: pochi canestri da entrambi i lati del campo, punteggio basso e nessuna formazione che scappa in vantaggio. L’agonismo è ancora minimo e il ritmo punto a punto diventa l’immagine della prima frazione di gioco. I minuti avanzano, ma l’atmosfera non cambia, per ora anche il pubblico rimane tranquillo. Nelle ultime azioni la formazione vicana cerca di fuggire in vantaggio, con una scossa sul lato offensivo che non è ancora decisiva. Un primo quarto all’insegna dell’equilibrio recita 17-12. Nonostante l’ago della bilancia non si sia ancora spostato in nessuna direzione, i torresi devono essere cauti nel contenere tentavi di fuga avversaria come quello di fine primo quarto, che ha donato alla formazione vicana un primo vantaggio.Nel secondo quarto però, gli equilibri cambiano.

Vico riprende esattamente dove aveva lasciato: sul fondo della retina avversaria. I canestri iniziano ad accumularsi, è il momento per la formazione torrese di controbattere. Ma riposta non arriva: poca intraprendenza in attacco e altrettanta poca attenzione in difesa, gli avversari scappano via. A cinque minuti dall’intervallo, Vico è in vantaggio di dieci punti: se i biancocelesti non cercano il contro attacco, la partita è decisa. I torresi mostrano un accenno di rimonta: trovano i canestri in attacco e lo svantaggio si riduce. Verso la fine del primo tempo gli oplontini sono ad un passo dalla parità, ma i vicani si difendono con unghie e denti. Dopo essere stati ad un passo dal sorpasso, i torresi si ritrovano ancora un volta sotto, subendo un piccolo parziale che li porta negli spogliatoi sul meno 7. Il primo tempo finisce 33-26.

Le buone intenzioni non trovano riscontro nella realtà in campo, in un terzo quarto che sarà decisivo. I torresi, infatti, subiscono ulteriori canestri che alimentano lo svantaggio. Vico continua a segnare da dietro e dentro l’arco, scappando sempre di più in vantaggio. La situazione in campo si fa quindi confusionaria per i torresi, che mostrano insicurezze in attacco e disattenzione in difesa. A metà terzo quarto il match sembra essere sfuggito di mano per il Basketorre: la formazione tocca il massimo svantaggio, che arriva anche vicino ai trenta punti di distacco. Il terzo quarto prende le forme di un’esecuzione e termina sul 62-38. L’esito della partita sembra già deciso con gli ultimi dieci minuti da giocare.

Così come mostrato contro Marigliano però, i ragazzi torresi non si arrendono, continuando a credere nella vittoria. A sorpresa i torresi iniziano a segnare, il vantaggio si riduce e la speranza cresce. Il miglior momento della tentata rimonta lo si vive con uno svantaggio che torna quasi alla singola cifra, con poco meno di cinque minuti rimanenti. A quel punto però, Vico è brava nel rispondere di nuovo ai tentativi di insurrezione, con dei canestri decisivi. Il tempo non è dalla parte dei torresi, che vedono le speranze svanire con l'avanzare del quarto. La sfida termina 78-62. Il Basketorre dovrà lavorare sul contenere al meglio le formazioni avversarie e dovrà affinare la voglia di non mollare fino alla sirena, già presente in gran parte dei ragazzi.

Il miglior biancoceleste è Monaco: il classe 2000 mette a referto 19 punti. Il 25 biancoceleste è seguito da Palmieri (15 punti), e da Germano e Irlando (11 a testa). Con le recenti sconfitte, il Basketorre subisce sorpassi in una classifica molto compressa, che all’alba della terza giornata di ritorno si presenta così:

Divisione Regionale 2 (girone B)

Cda Marigliano 32 Granianum basket 24 Alfonso negro Angri 22 Sammaritana basket 22 Pol2000 Portici 20 Akery basket 18 GS Minori 18 Pol Vico Equense 18 Pall1988 Baiano 18 Basketorre 18 At San Giorgio 18 Sporting club Ercolano 14 Virtus Siano 12 Avellino Boars 10 Capaccio Paestum 2 Torretta Boscotrecase 2

I torresi dovranno essere bravi a cogliere le occasioni nelle prossime partite, partendo dalla sfida contro Virtus Siano il 18 febbraio fuori casa. La partita sarà un ottimo banco di prova per vedere come gli oplontini possano reagire a situazioni non rosee, nella speranza di un futuro migliore.

ALDO BONZANI