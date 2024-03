A cura della Redazione

I fratelli gemelli Nicola ed Emilia Esposito, che frequentano il liceo scientifico ad indirizzo sportivo Pitagora Croce di Torre Annunziata, hammo partecipato al Campionato italiano di KARATE FIJLKAM Coni categoria cadetti che si è disputato il 1° marzo scorso ad Ostia Lido - Roma.

Presenti in gara 338 associazioni e 888 atleti (nati nel 2009 e 2010) di 14-15 anni iscritti provenienti da tutta Italia

Emilia Esposito con 6 incontri nel kata (forma) sbaraglia le avversarie approdando in finale per l'oro. Il fratello Nicola nel kumite (combattimento) dopo 5 incontri con 19 punti assegnati arriva anche lui alla finale per l'oro.

Risultato epocale per i fratelli Esposito, che così facendo sono ai vertici del karate Italiano targato CONI.