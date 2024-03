A cura della Redazione

È un buon momento quello vissuto dalla prima squadra del Basketorre nel girone di ritorno del campionato Divisione Regionale 2. La formazione di Torre Annunziata porta a tre la striscia di vittorie consecutive. Intanto, le categorie Under osservano un turno di riposo. L’Under 19, a causa di un rinvio, torna in campo giovedì 7 marzo per un importante scontro al vertice con Vesuvio Rosso, a San Sebastiano. L’Under 17 si prepara, invece, ad inseguire la vittoria del campionato nella fase “oro”, dove affronterà come prima avversaria Scafati fuori casa. I ragazzi dell’Under 14 giocheranno il 14 marzo contro Boscoreale fuori casa. Nell’attesa, tutti gli atleti del Basketorre hanno potuto assistere ad un’impresa non da poco della prima squadra che ieri domenica 3 marzo si è imposta su Avellino in casa al Palamarconi di Torre Annunziata.

Il match in apertura si presenta molto equilibrato. Dopo le fasi iniziali, Avellino si mostra pronta e attiva, trovando canestri che la portano subito in vantaggio, con i torresi che inseguono a pochi punti di distanza. Superati i primi 5 minuti di gioco, il Basketorre riesce a riportare il punteggio in parità. Non ci sono guizzi da parte delle due squadre e per ora nessuno sembra avere quel qualcosa in più per scappare alla distanza. Il punteggio alla sirena del primo quarto è fermo su un perfetto 16-16.

L’avvio del seconda frazione ribadisce la stabile situazione palesata nel primo, con entrambe le squadre aggrovigliate in un punteggio che sembra non cambiare.

Niente si smuove, non si scorgono opportunità per un parziale importante: c’è movimento in campo, ma il match resta estremamente equilibrato. Nella seconda metà del quarto la situazione di fa più delicata: Avellino prende un possesso di distanza, dalla metà campo opposta serve invece una risposta per non sprofondare. I torresi non attendono molto per rispondere, producendo azioni efficienti. Sul finire il minimo vantaggio torrese rimane, con la squadra di casa che chiude il primo tempo davanti di un nulla, sul 33-30.

È un match molto combattuto, punto a punto, quindi pericoloso. Fin ad ora gli oplontini stanno conducendo una buona partita, per loro serve solo continuare a difendere ed attaccare, aspettando un varco decisivo nella difesa avversaria. Il secondo tempo è decisamente cruciale per la partita.

L’atmosfera in campo si fa accesa, Avellino risponde bene alle sollecitazioni del coach e conquista ancora una volta la parità. In questi momenti è importantissimo saper controllare l'attacco e avorare con attenzione in difesa. Il Basketorre cerca di farlo, conquistando ancora un piccolo vantaggio. Il distacco tra le formazioni resta comunque minimo, il quarto procede lento e con pochi cambi al comando. Sulla sirena del terzo quarto però gli avversari si impongono davanti, conducendo di un solo punto, sul 41-42.

È il momento per una delle due squadre di chiudere la partita, adesso conta la finalizzazione, la voglia di vincere. E nell’ultimo, decisivo quarto la squadra di casa mostra proprio questo.

Già dalle prime azioni il distacco avversario è stroncato, con i torresi che si riportano di nuovo in vantaggio. È in questo momento che il Basketorre prova a dare uno strappo per vincere il match. Sulla soglia dei cinque minuti rimasti, con azioni difensive efficaci, i torresi segnano con frequenza, mentre Avellino non riesce a replicare. Grazie ad un paio di triple il vantaggio minimo di pochi minuti prima diventa a doppia cifra mentre il Palamarconi incita a gran voce gli atleti torresi. Non c’è modo per Avellino di rispondere, la scossa dei padroni di casa è stata fulminea e ha permesso loro di aggiudicarsi la partita. La tormentata sfida termina sul 61-49.

Il leader biancoceleste nelle statistiche è Germano, che chiude la partita a 18 punti. Palmieri e Passeggia si fermano invece a 11.

Il campionato Divisione Regionale 2 riprenderà Domenica prossima 10 marzo, quando il Basketorre cercherà di alimentare con un altro successo il buon periodo, questa volta contro Sammaritana Basket.

ALDO BONZANI