Giunto a Jeddah (Arabia Saudita) in condizioni fisiche non ottimali, il pilota della Ferrari Carlos Sainz ha dato forfait in quanto gli è stata diagnosticata un’appendicite e sarà quindi sottoposto ad intervento chirurgico.

Al suo posto, salirà alla guida della Ferrari il pilota di riserva Oliver James Bearman che nelle qualifiche per soli 36 millesimi è stato superato da Hamilton, sbarrandogli la strada per la terza sessione di qualifiche. Bearman, che già lo scorso gennaio aveva fatto dei test a Barcellona con la Ferrari, partirà dunque dall’undicesima posizione.

Il giovanissimo pilota inglese è in orbita della Ferrari Drive Academy sin dal 2021, quando con la per due anni consecutivi viene nominato tra i finalisti dell’Aston Martin Autosport British Racing Drivers’ Club, premio organizzato dall’Aston Martin e dalla rivista Autosport BRDC per premiare e riconoscere i giovani piloti del Regno Unito. Proprio nel 2021 vince sia il campionato italiano che quello tedesco di Formula 4 e diventa il primo pilota in assoluto a vincere entrambi i campionati nella stessa stagione.

Siamo orami alla seconda gara del mondiale di Formula Uno e, come in Bahrain, anche a Jeddah si corre di sabato. Non dobbiamo fare altro che sperare in una buona gara delle rosse di Maranello, che con Lecrelc, al secondo posto della griglia di partenza alle spalle di Verstappen, ed il giovane Bearman, possono regalarci nuove emozioni.

La gara è visibile su Sky e in streaming su NOW, con il semaforo verde che scatterà alle 18,00 di sabato 9 marzo.