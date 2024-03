A cura della Redazione

Si è giocato ieri, sabato 9 marzo, l'anticipo della 28a giornata del campionato di Eccellenza campano tra Ercolanese e Savoia.

Il match si è concluso con il risultato di 1-1, maturato nel primo tempo. Padroni di caso in vantaggio con Mosca. Per i torresi in gol Baietti.

Nel prossimo turno, il Savoia affronterà in casa il Pomigliano.