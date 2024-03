A cura della Redazione

Dopo tre consecutive, motivanti vittorie, il Basketorre viene sconfitto a Santa Maria la Carità nel campionato Divisone Regionale 2. Ad addolcire il deludente fine settimana sono i ragazzi della formazione Under 17, che sabato 9 marzo hanno iniziato al meglio la fase “oro” del campionato Under 17 Silver, imponendosi sui padroni di casa per 57-77 al Palamangano di Scafati. I torresi hanno confermato quanto di buono si è visto durante tutta la prima fase. Il loro obiettivo è ora di continuare ad alimentare la striscia positiva per spingersi ai propri limiti.

Prima squadra sconfitta dopo la striscia di tre vittorie consecutive

Fin dalla palla a due c’è molta equilibrio in campo, entrambe le formazioni partono decise con canestri veloci. Quelli che sembrano avere qualcosa in più nelle fasi iniziali sono i padroni di casa, che sfruttano il fattore campo per portarsi in vantaggio.

Sembrano molto decisi a creare il vuoto e scappare, ma i torresi non demordono e rimangono concentrati, pronti a cogliere ogni occasione. L’atmosfera si riscalda, dentro e fuori dal campo: le tifoserie sono attive, motivano i propri giocatori a dare il massimo. I torresi riescono ad entrare in partita verso la metà del primo quarto, quando conquistano la parità. Ora sembrano gli oplontini quelli più decisi: prima la parità, poi il vantaggio dopo poche azioni. Sul finire importanti giocate da tre punti permettono ai torresi di aggiudicarsi il primo quarto che termina 16-17.

L’inizio della seconda frazione viaggia sulla scia del finire della prima: i torresi riprendono bene e allungano il vantaggio. Probabilmente è il momento migliore della partita per i ragazzi di coach Passeggia, che con difese attente e buone conclusioni in attacco confermano il vantaggio. Non sembra esserci risposta da parte della Sammaritana, che permette al Basketorre di trasformare un discreto vantaggio in un parziale a doppia cifra.

Gli oplontini sono attenti in difesa, mentre in attacco capitalizzano senza troppe difficoltà, raggiungendo il massimo vantaggio del match di 12 punti verso la metà del secondo tempo. Nonostante sia sotto, la squadra di casa non intende arrendersi, lascia alle proprie spalle le imperfezioni in attacco e prova a tornare sulla retta via. La voglia della squadra di casa, accompagnata dal calore del pubblico, hanno qualche effetto sui torresi, che nelle azioni finali del primo tempo permettono qualche canestro. Il Basketorre perde così un pò di terreno, mentre dalla panchina si chiede di rimanere concentrati. Il primo tempo termina 27-34. I torresi sono ancora davanti, ma la partita è più in bilico che mai. Gli oplontini dovranno saper rispondere alle azioni della Sammaritana, evitando che la partita prenda una piaga indesiderata.

I padroni di casa però ritornano in campo con un solo obiettivo: rispondere allo svantaggio e capovolgere l’esito della partita. Sammaritana, infatti, parte bene nella ripresa, mettendo pressione il Basketorre. Gli avversari si avvicinano pericolosamente, il pubblico sente il momento favorevole: c’è bisogno di una risposta. Le azioni si susseguono, ma non si intravede una risposta nei minuti iniziali del secondo tempo. I torresi non sono però abbattuti, non devono esserlo, non possono, così quando siamo entrati nella metà del terzo quarto, si intravede voglia di rispondere e rimanere davanti. Non è un fuoco di paglia, la risposta è effettiva: in alcune azioni il vantaggio quasi perso per i torresi diventa di nuovo un parziale in doppia cifra, grazie ad azioni vitali. La partita si avvia verso la fine del terzo quarto, il Basketorre è davanti di nuovi di 10 punti, la partita sembrerebbe in buona parte finita, richiederebbe solo un attento controllo torrese per portare a casa il match. Ed invece la gara non si può assolutamente considerarsi conclusa. Nelle ultime azioni si è ormai entrati nei momenti cruciali del match: Sammaritana è di nuovo pericolosamente vicina al Basketorre, che ha bisogno di sopravvivere.

Il terzo quarto finisce 44-49. Per i torresi negli ultimi dieci minuti bisogna essere perfetti se si vuole la vittoria. I cinque punti di distacco tra le due squadre, sulla scia del finale del terzo quarto, si riducono subito ad un solo punto di differenza. A sei minuti dalla sirena, le squadre sono in parità: è il momento più delicato del match. Le due formazioni iniziano allora a scambiarsi canestri, alzando il punteggio, ma non aumentando il distacco tra loro. Poi, a 4 minuti dal termine, il colpo di grazia. Sammaritana trova sul finire del match l’elemento che non avevano inquadrato per tutta la partita: il tiro da tre punti. In poche azioni fulminee, senza nemmeno un tempo di realizzare, la formazione di casa mette a referto tre triple che spiazzano i torresi. Il Basketorre prova a rispondere, tanto che si trova a meno tre ad un minuto dalla fine, ma non riesce a riparare il danno subito. Una partita che non sembrava finire mai, con cambi nel controllo del match frequenti, termina 72-67. Il migliore in campo per i torresi è Germano, che raggiunge quota 20 punti. Lo seguono Monaco (14) e Passeggia (12).

Una sconfitta pesante per la squadra oplontina, che non è riuscita nemmeno a prevalere sulla differenza canestri: i torresi avevano infatti vinto di 4 punti in casa lo scorso 12 novembre, mentre domenica hanno perso di 5 lunghezze. Una vittoria sarebbe stata cruciale, in quanto Sammaritana era a pari punti con il Basketorre. Ecco come si presenta la classifica Divisione Regionale 2:

Cda Marigliano 40 Granianum Basket 28 Alfonso Negro Angri 28 Sammaritana Basket 26 Akery Basket Acerra 24 At San Giorgio 24 Basketorre 24 Pol. Vico Equense 22 GS Minori 22 Portici 22 Pol. Baiano 20 Sporting Club Ercolano 16 Virtus Siano 16 Avellino Boars 14 Capaccio Paestum 2 Torretta Boscotrecase 2

Il Basketorre cercherà di tornare alla vittoria domenica prossima 17 marzo contro Capaccio Paestum in casa al Palamarconi.

ALDO BONZANI