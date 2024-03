A cura della Redazione

Finora si è preso gli applausi. Contro il Pomigliano il Savoia si prende i tre punti. E quelli, in questa fase della stagione, pesano tantissimo. Infatti, stasera, dopo aver battuto il Pomigliano per 1-0, il Savoia sarebbe salvo senza disputare i playout.

A Cardito la gara è decisa da un gol di Petricciuolo nel recupero del primi tempo. Una conclusione a rete nata da una respinta del portiere D’Aquino, con il numero 10 del Savoia bravo a tenere basso il pallone. Una vittoria nata da un’intuizione di Salvatore Campilongo. Proprio nei minuti precedenti al gol, con la partita bloccata, il tecnico dei bianchi passava dal 4-3-3 al 4-2-3-1 e Petricciuolo, da sottopunta, ha segnato la rete decisiva.

Gara tosta a Cardito, con il Pomigliano che vale molto più della sua classifica. Ma alla fine, Bellarosa è autore solo di una parata, tra l'altro bellissima, su punizione di Siciliano nella ripresa. Per il resto tante schermaglie, con Tudisco che imbriglia un po’ Campilongo.

Ma il Savoia è sul pezzo e paga anche l’infortunio a Vivolo a inizio partita. Anche Orta prende un colpo al volto ma resta in campo senza mollare.

Alla fine, di fronte all’incessante sostegno dei tifosi provenienti da Torre Annunziata, il Savoia batte il Pomigliano e si appresta a scendere in campo fra tre giorni contro il Rione Terra per rinsaldare la sua posizione in ottica salvezza. Vincere oggi era importantissimo.