Immediato riscatto della prima squadra del Basketorre dopo la combattuta sconfitta contro Sammaritana. Gli atleti torresi si impongono su Capaccio Paestum, formazione che occupa una posizione leggermente più in basso nella classifica del campionato Divisione Regionale 2. Ad accompagnare il buon risultato domenicale del 17 marzo della prima squadra sono state le due partite di lunedì pomeriggio: l’Under 14 ha ospitato i vicini avversari di Castellammare di Stabia, non riuscendo ad imporsi e difendere il parquet di casa; verso la sera è poi scesa in campo la formazione Under 19 in trasferta ad Ercolano, ottenendo una importante vittoria in ottica campionato contro i padroni di casa per 72-48. Nel campionato Under 19 il Basketorre è secondo a 24 punti, subito dietro a Torre del Greco con 28 punti, ma con due partite in più disputate. Sembra quindi che la prima posizione sarà decisa negli ultimi due, fondamentali scontri rimasti prima della seconda fase. I torresi dovranno fare del loro meglio prima contro Art E. Borrelli in casa il giorno 26 marzo, e poi dovranno subito ricaricare le energie per la trasferta contro Vesuvio Rosso che decreterà la squadra in prima posizione. Nel frattempo molti atleti della formazione Under 19 sostengono la prima squadra, sia in campo che sugli spalti.

Il match di domenica 17 marzo si è presentato fin dalle prime azioni come una gara non eccezionale dal punto di vista agonistico: entrambe le squadre dalla palla a due hanno mostrato un ritmo calmo e pacato, conducendo azioni di attacco con perseveranza e poca agitazione. Inizialmente le due formazioni devono ancora inquadrare gli equilibri, ma trovatoli decidono di mantenere un livello di agonismo mediocre.

Non si intravedono guizzi da nessuna squadra, il ritmo si stabilizza e le azioni si susseguono lentamente. Verso la metà del primo quarto il Basketorre conquista il vantaggio, un punto di partenza per costruire la partita. Paestum però decide di non arrendersi così facilmente: si cercano risposte in attacco, attenzione in difesa, per non lasciar fuggire gli avversari. Per questo, sulla soglia degli ultimi minuti di gioco, si ritrova la parità. Il Basketorre ha tuttavia inquadrato bene un buon momento di realizzazione, rispondendo al tentativo di rimonta degli avversari quasi subito. I torresi sul finire riguadagnano il vantaggio, vincendo il primo quarto 19-14. È una partita dai calmi equilibri, sugli spalti e in campo, ma la squadra di casa fin ora ha fatto bene.

Nemmeno il secondo quarto offre una partita entusiasmante: le squadre non sono iperattive, muovono con calma la palla nella fase di attacco, cercano e trovano gli spazi con moderazione, raggiungendo in alcuni casi il fondo della retina.

Verso la metà del quarto, la squadra di casa decide di provare ad allungare, dando una scossa alla partita. Ora la palla in attacco si muove più velocemente, i giocatori raggiungono le proprie posizioni con determinazione, spingendo per arrivare al ferro o per prendere dei tiri in sospensione efficaci. Paestum non sembra essere competitiva in questa fase, lasciando il vantaggio prima crescere moderatamente, poi vedendolo raggiungere la doppia cifra. Con queste dinamiche termina il primo tempo, con un punteggio che recita 35-27. È un buon momento per i torresi, che con altri minuti di attacco possono chiudere la partita con un quarto da giocare in più. Almeno all’inizio della ripresa però, Paestum è decisa in attacco, rosicchiando qualche punto al parziale torrese. Poi arriva la riposta torrese: il Basketorre riprende da dove aveva lasciato nel secondo quarto, con efficienza in attacco seguita da attenzione in difesa, ristabilendo il vantaggio in doppia cifra. Gli ospiti non sembrano tenere testa, mentre i torresi perseverano in attacco. Il passare dei minuti non fa altro che alimentare il distacco tra le due squadre, che ormai sembra segnato e invalicabile. Il terzo quarto termina 57-43, i torresi sono sopra di 15 punti, e rimangono altri 10 minuti di controllo.

L’ultimo quarto è piuttosto monotono, nessun equilibrio si smuove e non ci sono vere occasioni di rimonta per gli ospiti. Alla sirena finale il punteggio recita 74-49, il Basketorre torna alla vittoria con una buona performance di squadra. Il miglior biancoceleste in campo è Passeggia, che realizza 20 punti, mentre Germano e Monaco si fermano rispettivamente a 17 e 13 punti.

Il Basketorre ha bisogno di altre partite come quella di domenica, ma si sa che ogni match ha una propria identità.

Aldo Bonzani