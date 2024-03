A cura della Redazione

La Vesuvio Oplonti Volley è vice-campione provinciale Under 17 maschile.

Al termine della due giorni di gare delle final four provinciali, al PalaVesuvio di Ponticelli, i ragazzi terribili allenati da coach Filippo Carotenuto hanno ceduto solo a Meta che si è aggiudicata la prima posizione del podio sul quale è salito anche Volley Ischia.

La seconda piazza è un autentico successo per la formazione arancio-blu di Torre Annunziata che a differenza dei cugini della Penisola schierava in campo numerosi baby, giovanissimi che anche il prossimo anno potranno competere in questa categoria per migliorarsi ulteriormente.

La finale, conclusa con il punteggio di tre a zero, si è disputata nella splendida cornice del PalaVesuvio che ha ospitato anche le final four di under 16 femminile.

“E’ un traguardo importantissimo – ha commentato coach Filippo Carotenuto -, ma è anche un ulteriore punto di partenza. Quest’anno tre nostre selezioni giovanili hanno raggiunto le final eight e l’under 17 ha dimostrato ancor di più che il percorso che abbiamo intrapreso è quello giusto”.

“Faccio un plauso ai ragazzi – ha commentato il presidente della Vesuvio Oplonti Volley, Angelo Cirillo, che ha seguito la squadra accomodandosi in panchina – il loro attaccamento alla maglia, il loro desiderio di fare bene è benzina nel motore del nostro progetto di crescita. Siamo tra le migliori realtà della pallavolo campana e non possiamo fare altro che lavorare per migliorarci sempre”. La seconda piazza dà accesso alla fase regionale: “Sarà un ulteriore momento di crescita – ha commentato coach Carotenuto – ed ora è questo l’obiettivo sul quale lavoreremo già da questa settimana”.