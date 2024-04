A cura della Redazione

Finisce con la vittoria contro Bologna l'avventura per la formazione under 15 del Centro Basket Torre Annunziata al torneo nazionale Ciao Rudy di Pesaro.

Un'esperienza da vivere quella in terra marchigiana dove si respira basket a pieni polmoni restando a bocca aperta per le varie strutture sportive a disposizione della popolazione locale. Così si rientra con tanta voglia di allenarsi e migliorare, e con la certezza di dover impegnarsi molto di più per poter un giorno competere con squadre molto attrezzate sia dal punto di vista atletico che tecnico.

Il CBTA ha provato, facendo molta fatica, a tenere testa ai ragazzi di Villa Guardia e di Padova indubbiamente molto più pronti degli atleti neroverdi raggiungendo un nono posto su dodici squadre che in sostanza non deve essere assolutamente un ridimensionamento. Ora ci si rituffa nel campionato pronti domenica prossima ad affrontare il Picentia Basket con più consapevolezza nei propri mezzi.