Volge al termine la stagione sportiva in casa Centro Basket Torre Annunziata. La formazione under 15 affronterà Angri e Pontecagnano prima di finire un torneo che ha visto Amedeo Nazionale e compagni cimentarsi per la prima volta in un campionato federale.

Dopo l'esperienza pesarese e le tante partite giocate, il gruppo pare abbia più consapevolezza nei propri mezzi che servirà per il futuro. Il gruppo Esordienti formato da tanti ragazzi al primo anno di pallacanestro proverà in futuro a cimentarsi in un campionato, la formazione aquilotti terminerà l'anno sportivo con il torneo di Ostia di metà giugno, mentre per gli scoiattoli (in foto) si avvicina il torneo di Pontinia di metà maggio che li vedrà impegnati con il meglio della pallacanestro laziale.

Un finale di stagione sportiva che come sempre si preannuncia entusiasmante e ricco di impegni, con la giovane dirigenza oplontina pronta poi a programmare il trentaduesimo anno di vita del CBTA diventato nel tempo un punto di riferimento per tanti giovani atleti.