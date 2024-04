A cura della Redazione

Il Savoia è salvo. Nonostante la sconfitta per 2-1 contro l'Afragolese, match giocatori oggi allo stadio "Moccia" della città dell'hinterland napoletano, i biancoscudati evitano i play-out chiudendo a quota 34 punti in classifica il loro campionato di Eccellenza. Nella peggiore delle ipotesi, due squadre potrebbero agganciare gli oplontini che, però, sarebbero in vantaggio nella classifica avulsa.

Resta l'ultima giornata da disputare ma i torresi riposeranno in quanto avrebbero dovuto affrontare il Casoria, estromesso dal torneo.

Messa da parte, dunque, questa stagione, piuttosto tribolata sul piano sportivo con l'avvicendarsi di diversi allenatori in panchina (tre), il club del Principe Emanuele Filiberto è pronto a lavorare per riportare al più presto il sodalizio di Torre Annunziata tra i professionisti.

LA GARA

Partita senza storia con i padroni di casa che con Celiento su rigore e poi con Leone mettono al sicuro il risultato. Solo un barlume di speranza la rete nel finale di Iadelisi, ma il Savoia non riesce a penetrare tra le maglie dei padroni di casa per riacciuffare il match.

Il primo tempo si chiude sul 2-0 per l'Afragolese. Non è il solito Savoia, ma la rete su rigore del vantaggio dei padroni di casa è viziata da una partenza in fuorigioco di Liguori che si procura il fallo su Girardi. Savoia che non da reagire e la squadra di Baratto segna anche il 2-0 con una conclusione dal limite di Leone.

Nella ripresa, Campilongo prova sia il 4-2-4 che il 4-2-3-1 ma ci sono soltanto tentativi imprecisi dell'Afragolese. Vera occasione per il Savoia è quella di Wissam che costringe al corner Landi. Nel finale scatto d'orgoglio dei bianchi che trovano il gol con Iadelisi che va nello spazio lanciato da Petricciuolo e segna la rete che riapre la partita. L'Afragolese, però, si chiude bene e non rischia nulla ottenendo i 3 punti.