A cura della Redazione

Il percorso della Fiamma Torrese di Torre Annunziata, nonostante la sconfitta in finale, può dirsi più che positivo: l’Under 14 chiude la stagione da vice-campione regionale e prenderà parte alla fase nazionale.

Fiamma Torrese orgoglio e vanto della città di Torre Annunziata, che sarà rappresentata alle finali nazionali.

Il direttore Ottagono intervistato afferma: “Prima di parlare della partita disputata stasera (ieri per chi legge, ndr), ci tengo ad evidenziare il percorso lungo e difficoltoso che ci ha portato alla finale stessa. Giusto per non dimenticare che abbiamo eliminato formazioni forti e preparate come ad esempio Arzano e Pontecagnano.

La finale è stata una bella partita dove le nostre hanno combattuto nonostante pagassero un debito di esperienza. La coach ha fatto giocare anche una dodicenne, in fede al nostro progetto giovani. Complimenti all'avversario ma niente da dire alle nostre che hanno centrato la qualificazione alle nazionali. Come valuto il percorso? Ottimo, raggiungere una finale non è mai facile: il risultato raggiunto dalle piccole dell'Academy è la ciliegina sulla torta dell'immenso lavoro messo in campo dalla società.

Colgo l'occasione per ringraziare la coach Salerno che ha anche chiuso da imbattuta il campionato di D e vinto la Coppa Campania. Faremo di tutto per regalare ai nostri tifosi la Supercoppa. Sono soddisfatto dell'annata sportiva: volevamo giovani di Torre Annunziata protagoniste a tutti i livelli ed abbiamo raggiunto questo risultato. Ottenendo, come detto, prestigiose vittorie. Continueremo a perseverare in rispetto degli obiettivi prefissati. Colgo l'occasione per ringraziare tutto lo staff e le atlete a tutti i livelli”.