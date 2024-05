A cura della Redazione

Sembra un ritornello che si ripete ogni anno sul finire della primavera, cambia la categoria ma il campione è sempre lui. Gabriel Russo atleta del C.G.A. Stabia di Castellammare, dopo aver vinto nel 2021 il titolo di Campione d’Italia degli Allievi 1, nel 2022 quello degli Allievi 2, nel 2023 quello degli allievi 3, si è appena laureato a Torino Campione d’Italia degli Allievi 4 Gold della Federazione Ginnastica d’Italia.

Il talentuoso ginnasta angrese, allenato nella palestra di via Napoli a Castellammare di Stabia da Angelo Radmilovic, nel capoluogo piemontese è stato l’osservato speciale del Direttore Tecnico Nazionale Giuseppe Cocciaro e del Team Manager federale Andrea Facci. Nonostante non fosse nelle migliori condizioni fisiche, Gabriel ha dominato il campionato lasciando alle sue spalle avversari di grande valore e delle più prestigiose società italiane di ginnastica, Andrea Petruzzi della Pro Patria Bustese e Michael Carta del C.G. Firenze. Unico rappresentante della Campania, fra i 145 ginnasti in gara, ancora una volta per l’enfant prodige è risuonato l’inno di Mameli con sventolio del tricolore sul gradino più alto del podio. Una vittoria sofferta e per questo ancora di maggiore prestigio.

Una grande soddisfazione per il Presidente della Federginnastica campana Aldo Castaldo, e per l’intero Sud, capace di contendere ancora una volta l’egemonia ai club del Nord e del Centro Italia. Molti, infatti, gli atleti di Angelo Radmilovic, cresciuti negli impianti di via Esposito e di via Napoli, che si sono affermati negli ultimi quarant’anni in ambito nazionale ed internazionale. Basti ricordare Gaetano Gambino, Luigi Cascini, Francesco Greco, Juri Radmilovic, oltre a Giancarlo Polini trasferitosi a Civitavecchia e Valerio Darino e Salvatore Maresca trasferitisi alla Ginnastica Salerno.

“Una vera fucina di campioni il C.G.A. Stabia, un patrimonio nazionale che speriamo possa continuare la sua storia” ha commentato il Vicepresidente federale Rosario Pitton. Ma oggi la festa è tutta per Gabriel Russo, Angelo Radmilovic e Stefania Gini, godiamocela con loro insieme a tutti gli appassionati di Ginnastica, disciplina sportiva autentica e degna della massima considerazione.