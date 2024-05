A cura della Redazione

Grande evento Sportivo dell’AUSE Sporting Club di Mario Veneruso organizzato il 26 maggio nella Villa comunale a Trecase dalle 18:00 alle 21:30.

Nella riunione di pugilato olimpico gli atleti dell’Ause Francesco Monaco, Vincenzo Gallo, Erik Nunzio Palumbo, il campione regionale Manuel Zavarese, Marco Celiberti, Salvatore Capasso, Francesco Mazzoccoli e la pupilla di casa Angela Avvisati, unica donna a combattere nell’evento del team Veneruso, affronteranno atleti di tutta la Campania e dell’Abruzzo.

“Stiamo portando una nuova mentalità sportiva nella zona - spiega il dott. Mario Veneruso -, dove lo sport prevede l’inclusione e il rispetto per il prossimo, senza alcuna distinzione. L’evento sportivo è stato organizzato per premiare i nostri pugili, che hanno portato tanti risultati positivi alla nostra struttura e dato lustro alla nostra città. Infatti abbiamo organizzato qualcosa di spettacolare che sarà presentata dalla giornalista e conduttrice televisiva Cinzia Profita”.

L’AUSE Sporting Club, munita di sala pesi, è in Vesuvio 59, Torre Annunziata, e si occupa con i suoi qualificati istruttori, di riabilitazione sportiva, corsi di pilates, corsi fitness, corsi funzionale, corsi latin fitness, corsi Tabata, corsi spinning, sport per l’inclusione, fornendo assistenza in collaborazione con nutrizionista e massaggiatrice”. Un vero centro sportivo con tutti i confort e attrezzi di ultima generazione, un vero vanto per la nostra città.