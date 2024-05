A cura della Redazione

Grande impresa degli studenti del Liceo Pitagora di Torre Annunziata nella 4x100 ai Campionati nazionali studenteschi conclusisi ieri a Pescara.

Il tempo di 44"77 dista solo 17 centesimi dalla vittoria. L'oro poteva anche starci con un super Daniele Orlando, un po' meno stanco dopo i tre turni dei 100 metri, anche lui argento in finale alle spalle del triestino di colore, Leo Domenis. A Molfetta inizio luglio la prossima sfida, decisiva per la convocazione agli europei under 18.

Il Pitagora Croce è quinto! Risultato storico per la Campania, avanti a molte regioni, tradizionalmente più emancipate, sportivamente parlando.

Superando avversità e problemi vari, il risultato scaturisce dalle performances di Daniele Orlando 2° nei 100 mt con 11"04 (10"89 in qualificazione), Giuseppe Perna, 8° nei 100 hs con 14'50, Gennaro Di Palma 8° nel lungo con 5,76, Marco Avagnano 12° nell'alto con 1,65, Francesco Squecco 7° nel peso con 11,16, Mario Gagliardi 21° nei 1000. E dulcis in fundo il 2°posto della 4x100 con 44"77.

A Pescara c'erano anche le allieve, 17esime nella classifica finale, per un’utile esperienza di una formazione di alunne di prima e seconda che in futuro farà sicuramente bene. Brave comunque Elisabetta Firmamento, giunta in semifinale nei 100 hs con 15"97, Sabrina Sorrentino, 1,40 nell'alto, bravissima l'esordiente Luigia Sirica, per un posto (30 cm) fuori dalla finale, col primato personale a 10,13; Marta Marzullo con 4,25 nel lungo, Maria Pia Vitiello con 3'40" nei 1000, e Francesca Petrillo con 14"20 nei 100. Orgogliosa reazione nella 4x100 finale col primato a 53"82.