A cura della Redazione

Il 24 maggio si è tenuta a Gaeta la Steelman H12 Race™, competizione che ha come obiettivo testare le abilità atletiche dei partecipanti in un mix di discipline, in cui i migliori hybrid athlete si contendono il podio.

È un vero e proprio banco di prova per l’esperienza completa di Steelman H12 Race™.

Quest'anno la gara era così organizzata: 4,5 km corsa, 1 km di nuoto, 5 km kayak, un evento di forza, 21 km di mountain bike, un allenamento di CrossFit, 21 km di Row (vogatore in door). E per finire, 15 minuti di allenamento misti ginnastica pesistica.

Si è ben distinto il nostro atleta, unico di Torre Annunziata a prendere parte alla gara, Renato La Rana, già affermato coach Spartan, che ha gareggiato assieme al suo compagno di avventura, Francesco Genovese.

Da Gaeta, Renato ha dedicato un pensiero alla sua città. "Queste competizioni - afferma - restano spesso sconosciute, eppure è questa l'idea di sport che mi piacerebbe si sviluppasse anche a Torre Annunziata, lo sport non è solo calcio".

Una disciplina sconosciuta ai più, ma che mette alla prova tutte le capacità di un atleta: resistenza, forza massima e capacità psicologica.