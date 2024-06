A cura della Redazione

Nel decennale dell’istituzione dei licei sportivi, a Torre Annunziata l’Unione Taekwondo e Arti Marziali (Endas/Coni) ha ricordato lo scomparso preside del “Pitagora-Croce” con il “Secondo Memorial Nazionale di Taekwondo Unitam Benito Capossela”.

Il mese scorso, presso la tensostruttura “Giancarlo Siani” dell’istituto, centinaia di atleti sono stati al centro dei tre quadrati di gara per confrontarsi in prove di combattimento, “forme” e tecnica libera al bersaglio.

I risultati del Club ’78 di Torre Annunziata

Questi i risultati conseguiti dagli atleti del Club ’78 di Torre Annunziata, guidati dal GM Franco Cirillo:

Luigi Napoli 1° classificato e medaglia d’oro - categoria junior A

Salvatore Donadio, 1° classificato e medaglia d’oro - categoria junior B

Anna Gallo 1° classificata e medaglia d’oro - categoria master B

Angela Ponte 1° classificata e medaglia d’oro - categoria cadetti B

Leonardo Carluccio 1° classificato e medaglia d’oro - categoria speranze B

Alessandro Ciaravola 2° classificato e medaglia d’argento - categoria senior B

I risultati dello Swimming Club Quattroventi di Ercolano

Questi, invece, i risultati degli atleti dello Swimming Club Quattroventi di Ercolano, allenati sempre dal GM Cirillo:

Francesco Scognamiglio 1° classificato e medaglia d’oro - categoria senior A

Carlo Matteo Barbato 1° classificato e medaglia d’oro - categoria esordienti B

Francesco Guida 1° classificato e medaglia d’oro - categoria senior B

Marcello Borriello 1° classificato e medaglia d’oro - categoria master A

Greta Tucci 2° classificata e medaglia d’argento - categoria speranze C

Marco Misto 2° classificato e medaglia d’argento - categoria senior C

Flora Scognamiglio 2° classificata e medaglia d’argento - categoria unior A

Gianpaolo Magliulo 2° classificato e medaglia d’argento - categoria master A

Daniela Ruggeri 3° classificata e medaglia di bronzo - categoria master C

I risultati dell’Oratorio San Domenico Savio di Ercolano

Infine, ecco i risultati degli atleti dell’Oratorio San Domenico Savio di Ercolano, anch’essi allievi di Cirillo:

Giorgia Vignola 2° classificata e medaglia d’argento – categoria esordienti C

Monica Di Dato 2° classificata e medaglia d’argento – categoria master B

Lorenzo Formisano 3° classificato e medaglia di bronzo – categoria esordienti B

Sofia Barretta 3° classificata e medaglia di bronzo – categoria speranze B

Il preside Capossela morì tragicamente giovedì 4 novembre 2021 in un'aula del Tribunale di Napoli, dove fu colpito da un improvviso gravissimo malore. L’allora sessantenne dirigente scolastico stava rilasciando una deposizione nell'ambito di un processo per diffamazione nei suoi confronti. Nonostante i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118 che intervenne in modo relativamente celere, per il preside non ci fu nulla da fare.

Come dirigente scolastico intuì in maniera brillante e con ampio anticipo rispetto al “sistema” quanto le arti marziali avrebbero potuto essere fondamentali in un liceo sportivo. Così, già un anno prima dell’istituzione ufficiale di tale indirizzo di studi, volle inserire il Taekwondo nei programmi del “Pitagora-Croce”, nel corso dell’anno sperimentale che nel 2013 precedette l’avvio ufficiale dei corsi a livello nazionale.

Il liceo torrese – oggi retto dalla nuova dirigente, la professoressa Maria Olimpia Tiziana Savarese - divenne la prima scuola pubblica a livello mondiale (Corea esclusa) ad avere il Taekwondo come materia curriculare.

La docenza esterna fu affidata al Grand Master Giovanni Taranto (referenti interni i proff. Susi Gallo e Luigi Chierchia). Negli anni centinaia di allievi hanno praticato il TKD Unitam nel liceo oplontino, che ha “laureato” anche diverse cinture nere e ha partecipato a competizioni di livello nazionale, conseguendo anche ottimi risultati, fra cui un secondo posto nazionale a squadre.