A cura della Redazione

L’ADS Vesuvio Oplonti Volley è in B1.

Le ragazze del team di Torre Annunziata, allenate dal coach Ciro Alminni, dopo aver vinto la gara andata dei play off al quinto set contro il Prato, si sono riconfermate anche nella partita di ritorno disputata ieri sera alla palestra Catello Scala di Torre Annunziata.

E come nella partita di andata, anche in quella di ritorno l’Oplonti Volley ha vinto al quinto set, dopo che l’incontro era finito in parità 2-2.

Grande gioia le atlete del presidente Angelo Cirillo, che hanno raggiunto l’ambizioso traguardo dopo un campionato spettacolare e molto tirato.

"Un post sulla pagina Facebook della società esprime bene i sentimenti dell’intera compagine, dalle atlete, all’allenatore, ai vertici societari.

“Tutto inizia adesso. La vittoria è solo un modo per dire che la strada è quella giusta.

Auguri ASD Vesuvio Oplonti Volley, i nostri cuori, stasera, sono stati una cosa sola.

Siamo in B1, da Teramo a Modica, da Lucca a Bisceglie, porteremo in giro la voglia di credere nei sogni.

Ci siamo stropicciati gli occhi e abbiamo scoperto che il sogno, adesso, è realtà”.

Una grande impresa della squadra a cui vanno i complimenti anche da parte della redazione di torresette.news.