Debutto dell’arbitro Marco Guida agli Europei 2024 che si stanno disputando in Germania.

Il direttore di gara di Torre Annunziata dirigerà domani, martedì 18 giugno, la partita di calcio tra Portogallo e Repubblica Ceca. La gara, valida per il girone F, è in programma alle ore 21 al Leipzig Stadium.

Guida sarà coadiuvato nella direzione di gara dai guardalinee Filippo Meli e Giorgio Peretti, mentre in Sala VAR ci saranno Massimiliano Irrati, in qualità di Video Assistant Referee, e Paolo Valeri come AVAR.

Il fischietto oplontino si trova in una grande condizione di forma dopo un fastidioso infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di calcio per parecchi mesi. Il suo alto rendimento lo avrebbe portato sicuramente a dirigere la finale di Conference League, ma a causa della qualificazione della Fiorentina è stato chiamato a dirigere la semifinale tra Aston Villa e Olympiakos.

Nell’ultima stagione anche 5 presenze in Champions League, dove ha diretto le big Manchester United, PSG, Atletico Madrid e Borussia Dortmund.

Marco Guida e Daniele Orsato sono i due arbitri italiani selezionati per UEFA EURO 2024. Un grande riconoscimento per l’arbitro torrese, il primo direttore di gara campano presente in una manifestazione di così grande livello.

"È un risultato straordinario, frutto del grande lavoro tecnico che si sta portando avanti - ha commentato il presidente dell'Aia Carlo Pacifici -. Si tratta infatti del riconoscimento internazionale del valore del movimento arbitrale italiano che è in continua crescita in tutti i ruoli: arbitri, assistenti e video match officials”.