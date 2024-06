A cura della Redazione

Il Pompei conquista la serie D. Nella finale di ritorno con il Modica (all’andata in Sicilia la squadra di Gennaro Scarlato vinse per 2 a 1) i pompeiani conquistano una vittoria schiacciante per 4-0.

Al Bellucci di Pompei gol di Ciro Simonetti direttamente da calcio di punizione. Nella ripresa tutto diventa più facile con l’espulsione per il Modica di Palermo per doppia ammonizione. Vanno a segno Matute (60’), Guarracino (65’) e Di Paola (67’).

Per la prima volta nella sua lunga storia il Pompei conquista la promozione in serie D con mister Scarlato, ex capitano del Napoli. A festeggiare in campo per l'impresa anche il sindaco Carmine Lo Sapio.