A cura della Redazione

Da questa mattina la società di calcio Us Ancona srl ha una nuova proprietà, rappresentata dall'imprenditore originario di Torre Annunziata Francesco Agnello. La notizia è stata diffusa dall’agenzia ANSA in una nota per conto dell'attuale presidente del cda Tony Tiong.

L'operazione con il passaggio del controllo del club all'imprenditore torrese si è tenuta stamattina a Roma presso il notaio Lauro Gallori. Entro l'inizio della prossima settimana verranno formalizzate le nuove cariche sociali, l'organigramma ed il progetto sportivo che potrebbe vedere la squadra biancorossa ripartire in soprannumero dal campionato di serie D.

L'imprenditore Francesco Agnello è pronto a guidare l'Ancona verso nuovi traguardi sportivi, con l'obiettivo di portare la società ai vertici del calcio italiano. La tifoseria dorica è in attesa di conoscere i dettagli del progetto sportivo e le nuove cariche sociali.

Francesco Agnello, nato a Torre Annunziata 60 anni fa, è un imprenditore impegnato nel settore delle acque e del food. L'ultimo investimento importante del suo gruppo idustriale è stato l'acquisto dello storico salumificio Venegoni di Boffalora. Suo anche il marchio di pasta Conforti.

Il neo patron dell’Ancona negli ultimi anni provato con insistenza ad entrare nel mondo del calcio tentando prima ad acquistare la Salernitana. Successivamente è stato accostato anche a Avellino, Casertana e Reggina.

(nella foto da sinistra, Francesco Agnello e Tony Tiong)