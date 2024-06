A cura della Redazione

Il neo allenatore azzurro Antonio Conte insieme al presidente del club Aurelio De Laurentiis al Palazzo Reale per la prima conferenza stampa ufficiale.

"Dall'estero era arrivata qualche proposta anche interessante, ma c'era un discorso avviato col presidente De Laurentiis in cui c'era la promessa che ci saremmo rivisti e a bocce ferme e avremmo deciso se lavorare insieme. Abbiamo trovato la giusta quadra, abbiamo voglia di ricominciare".

Antonio Conte chiarisce così i motivi che lo hanno portato ad allenare il Napoli.

"Con il presidente, il club - aggiunge il tecnico - vogliamo costruire fondamenta solide per fare qualcosa di importante che duri nel tempo.

Sono un uomo del Sud, sono nato a Lecce, conservo le mie origini e radici, so cosa significa vivere al Sud, so che cosa rappresenta per il Sud il calcio. Per me - conclude Conte - non è altro che un ritorno a casa da allenatore di una grande squadra rappresentante del Sud. E' una grandissima soddisfazione e un onore tornare da allenatore di una squadra che rappresenta il Sud".