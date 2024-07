A cura della Redazione

Grande operazione di marketing da parte della Casa Reale Holding SpA, che ha deciso di affidare la presidenza del settore giovanile e dell’Academy del Savoia all'ex candidato sindaco della lista Oplonti Futura, Lucio D’Avino, che ha raccolto 3.054 voti di preferenza alle ultime elezioni comunali a Torre Annunziata.

Di seguito il comunicato:

"I progetti grandi e straordinari sono il frutto del lavoro, delle sfide e dei sogni di uomini di elevato spessore professionale, culturale, manegeriale ed umano.

Casa Reale Holding SpA sta disegnando un progetto senza uguali ed il primo passo per il successo è scegliere profili all’altezza delle più bramose ambizioni, uomini capaci di sognare in grande con le giuste competenze e professionalità. La nostra attenzione e il nostro amore per il territorio ci ha imposto quasi come dovere morale di avere cura e accortezza per i giovani e per i bambini perché il futuro sono loro, abbiamo deciso di investire sulla formazione e sull’educazione vera chiave del cambiamento, ed questa forte motivazione che ha spinto Casa Reale Holding ad affidare l’arduo compito di coltivare e guidare questo settore all’avv. Lucio D’Avino, un giovane dotato di grande leadership, di straordinario pensiero visionario, di profonda professionalità e motivazione.

CHR è lieta di comunicare che l’avv. Lucio D’Avino sarà il Presidente del settore giovanile e dell’Academy, gli porgiamo il nostro caloroso benvenuto certi che sarà all’altezza di questa grande sfida, scriverà con noi una nuova storia.

Benvenuto in casa Savoia e buon lavoro!!!".