In occasione della presentazione della squadra dell’AC Savoia, la Casa Reale Holding ha assegnato il premio di “Casa Savoia”, alla sua prima edizione.

Con il logo Casa Reale sono state consegnate due targhe, una da parte del sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo al Maestro Lucio Zurlo, e l’altra dall’avvocato Lucio D’Avino al Maestro Biagio Zurlo.

Sulla targa del Maestro Lucio veniva riportata la scritta: «Una vita per la boxe ed una storia che viene riscritta quotidianamente grazie ad intere generazioni di atleti formati in più di 60 anni di carriera».

Il Maestro Lucio, con voce tremante dall’emozione, ha ricordato l’impegno imminente della pugile Irma Testa alla sua terza Olimpiade, annuncio accompagnato da cori all’indirizzo del Maestro e di Irma da parte dei numerosi tifosi Ultras presenti alla kermesse.

Biagio Zurlo, dopo aver letto la motivazione del premio scritta sulla targa: «a Biagio per aver raccolto e promuovere l’identità torrese della Boxe creando un brand a livello Nazionale ed Internazionale attraverso le vittorie e le storie degli atleti che hanno frequentato la palestra», ha dichiarato: «Non potrei mai paragonarmi a papà. E pensare che nel 1964 la Boxe Vesuviana era l’unica palestra di boxe da Napoli a Salerno ed oggi, solo sul territorio torrese, il 70% della palestre pratica la boxe. Inoltre in molte scuole e tante associazioni sportive praticano la boxe, e questo non può non essere motivo di orgoglio per come negli anni ho divulgato il giusto messaggio che questo sport è per tutti dai 7 ai 70 anni».

Il Maestro Biagio ha poi terminato il suo intervento al grido di Forza Savoia, Forza Irma e Forza Torre Annunziata.