Emilia Barbera vestirà ancora la casacca della Fiamma Torrese anche nel prossimo campionato di Serie C.

”Essendo cresciuta in questa Società, continuare a difendere questi colori per me è una grande soddisfazione nonché un grande orgoglio. Dopo il Triplete della scorsa stagione non posso fare altro che augurarci una nuova stagione altrettanto positiva nella quale sicuramente proveremo a ripeterci.

Un consiglio che voglio dare alle nuove generazioni che vogliono praticare questo sport è sicuramente quello di credere in se stessi e lavorare sodo senza perdere mai la motivazione”.